Η Στουτγκάρδη προηγήθηκε μόλις από το 7ο λεπτό, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Βέρντερ Βρέμης, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Καθάρισε από πολύ νωρίς η Στουτγκάρδη με το γκολ του Μίτελστεντ και πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Βέρντερ Βρέμης, για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Με το «καλημέρα» άνοιξε το σκορ η Στουτγκάρδη, καθώς στο 7ο λεπτό, ο Πρόμελ με μία εξαιρετική πάσα βρήκε τον Μίτελστεντ στην περιοχή και εκείνος με τη σειρά του έγραψε το 1-0.

Οι γηπεδούχοι στο 21' απείλησαν με το σουτ του Φιούριχ, το οποίο κατέληξε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 28', έφτασαν για άλλη μία φορά στο δεύτερο γκολ, όταν ο Χανούς σούταρε από την άκρη της περιοχής, αλλά ο Χεν απέκρουσε.

Στην επανάληψη, ο Μίτελστεντ είχε ακόμα μία καλή στιγμή στο 58' με μία προσπάθεια από την άκρη της περιοχής, αλλά ο κίπερ της Βέντερ μπλόκαρε. Aπό την πλευρά τους οι γηπεδούχοι, απάντησαν με τον Ράις ο οποίος πήρε το ριμπάουντ, αλλά ο Σάιμερ κράτησε ανέπαφη την εστία του και το ματς έληξε με 1-0.