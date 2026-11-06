Αμβούργο - Γκλάντμπαχ 3-1: Βύθισε τα Πουλάρια
Επιστροφή στις νίκες μετά από δύο αγωνιστικές για το Αμβούργο, που επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας της Γκλάντμπαχ και την άφησε στον πάτο της βαθμολογίας της Bundesliga.
Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο ενδέκατο λεπτό με καταπληκτικό μακρινό σουτ του Μούχαιμ, εντούτοις δεν άντεξαν μέχρι την ανάπαυλα, καθώς ο Σκάλι ισοφάρισε στο 44' με σουτ από το ύψος της περιοχής.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τα Πουλάρια να μένουν με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Ιτακούρα στο 49' και τον Δεινόσαυρο να το εκμεταλλεύεται παίρνοντας εκ νέου κεφάλι στο σκορ με σουτ του Ναντζά μέσα από την περιοχή στο 59ο λεπτό.
Ο Γκρόνμπεκ χτύπησε με απίθανο μακρινό σουτ στο 70' και κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων, που σκαρφάλωσαν με το τρίποντο αυτό στην όγδοη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
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