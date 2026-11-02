Σοβαρά προβλήματα τραυματισμών έφερε το Klassiker για τη Μπάγερν, η οποία χάνει τους Σαϊμπαρί και Γκνάμπρι μέχρι το 2027.

Δεν έφτανε η οδυνηρή ισοφάριση λίγο πριν το τέλος, η Μπάγερν είδε και τρία βαριά χαρτιά της να αποχωρούν τραυματίες από το Klassiker και να εντείνουν τον προβληματισμό εντός της ομάδας. Και μπορεί ο Μάικλ Ολίσε να τη... γλίτωσε με απλές ενοχλήσεις στο γόνατο, όμως δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τις περιπτώσεις των Σαϊμπαρί και Γκνάμπρι.

Όπως έγινε γνωστό, αμφότεροι θα επιστρέψουν στη διάθεση των Βαυαρών από το νέο έτος, καθώς ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών που θα τους κρατήσουν εκτός για μήνες.

Ο Μαροκινός συγκεκριμένα υποβλήθηκε σε επέμβαση μετά από ρήξη στους συνδέσμους που συγκρατούν τα οστά της δεξιάς ποδοκνημικής άρθρωσης και αναμένεται να λείψει για τους επόμενους τρεις με τέσσερις μήνες.

Πιο αισιόδοξη ήταν η κατάσταση για τον Σερζ Γκνάμπρι, ο οποίος δεν θα λείψει για τόσο μεγάλο διάστημα, αλλά η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αναμένεται για μετά τα Χριστούγεννα.