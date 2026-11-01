Bundesliga: Η Άιντραχτ επιβλήθηκε του Αμβούργου με 3-1, χωρίς νικητή το Ουνιόν Βερολίνου - Κολωνία
Εύκολη νίκη πήρε η Άιντραχτ Φρανφούρτης με 3-1 απέναντι στο Αμβούργο, για την 8η αγωνιστική της Bundesliga.
Οι γηπεδούχοι απείλησαν από τα πρώτα λεπτά στον αγώνα και μόλις στο 6ο λεπτό, ο Εμπουταλίμπ σούταρε από τη περιοχή, ο Φερνάντες όμως του είπε «όχι» με μία εντυπωσιακή επέμβαση. Ωστόσο, τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ομάρι έστειλε άθελά του τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έδωσε στην Άιντραχτ το προβάδισμα.
Αυτό όμως δεν κράτησε για πολύ, καθώς ο Μόφι στο 14' έφερε την ισοροπία στο ματς.
Στην επανάληψη, η Άιντραχτ πήρε εκ νέου το προβάδισμα με τον Ονιεντίκα να παίρνει το ριμπάουντ και να γράφει το 2-1. Στο 62', ο Σαϊμπί έστειλε την μπάλα στην εστία με ένα υπέροχο τελειώμα για το 3-1, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης.
Το τρίτο τέρμα όμως ήρθε στο 69' με τον Εμπουταλίμπ να σκοράρει από κοντά και να διαμορφώνει το τελικό 3-1.
Ουνιόν Βερολίνου - Κολωνία 1-1
Λίγο νωρίτερα, Ουνιόν Βερολίνου και Κολωνία, έμειναν στο 1-1. Ο Χάμπερερ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 10ο λεπτό μετά από ασίστ του Σάρκε, ενώ στο 45΄, ο Μπούρτσου άγγιξε το 2-0, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε στο δοκάρι.
Η απάντηση από την Κολωνία άργησε, αλλά ήρθε στο 79' με τον Μάλεκ Ελ Μάλα, ο οποίος σκόραρε για το 1-1.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:
Έλφερσμπεργκ – Μάιντζ 4-1
Λέβερκούζεν – Στουτγάρδη 2-4
Γκλάντμπαχ – Πάντερμπορν 0-0
Άουγκσμπουργκ – Φράιμπουργκ 1-2
Σάλκε – Λειψία 0-2
Βέρντερ Βρέμης – Χόφενχαϊμ 2-0
Μπάγερν Μονάχου – Ντόρτμουντ 2-2
Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία 1-1
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