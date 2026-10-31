Μια συγκινητικη στιγμή έζησε ο Κέιν, λίγο πριν την έναρξη του ντέρμπι με τη Ντόρτμουντ, καθώς η Μπάγερν του επιφύλαξε την πιο όμορφη υποδοχή για τη Χρυσή Μπάλα!

Μια ξεχωριστή στιγμή έζησε το πρόσωπο των ημερών, που δεν είναι άλλο από τον Χάρι Κέιν και την πολυσυζητημένη Χρυσή Μπάλα που έβαλε στη συλλογή του. Συγκεκριμένα ο Άγγλος στράικερ εμφανίστηκε πριν από τη σέντρα του μεγάλου ντέρμπι της Μπάγερν με την Ντόρτμουντ (Live από το Gazzetta) , κρατώντας την στην αγκαλιά του!

Ο Άγγλος επιθετικός μπήκε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο, σε μια ξεχωριστή στιγμή που του ετοίμασαν οι Βαυαροί. Προκειμένου να τιμήσουν τον Άγγλο επιθετικό για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, της σημαντικότερης ατομικής διάκρισης που μπορεί να κατακτήσει ένας ποδοσφαιριστής. Εκεί ήταν και η οικογένεια του που έζησαν όλοι μάζι αυτή την τρομερά ζεστή υποδοχή!

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χάρι Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα μετά από 25 χρόνια, καθώς ο τελευταίος ήταν ο Μάικλ Όουεν το 2001.

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