Ο Βίνσεντ Κομπανί πήρε εξιτήριο μετά τον ερεθισμό των μηνίγγων, αλλά θα χρειαστεί εβδομάδες για να επιστρέψει στους πάγκους.

Ο προπονητής της Μπάγερν, Βενσάν Κομπανί, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά την κατάρρευσή του που προκλήθηκε πιθανότατα από μηνιγγίτιδα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Μαξ Έμπερλ, πριν από τον αγώνα της κατόχου του τροπαίου με τη Μαγδεβούργο για το Κύπελλο Γερμανίας. «Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη και η πιο όμορφη είδηση για όλους μας», δήλωσε ο Έμπερλ στο κανάλι ARD.

Ο αθλητικός διευθυντής εξήγησε για πρώτη φορά και τα ακριβή αίτια της απουσίας του προπονητή. «Βρέθηκε τι είναι: πρόκειται για μηνιγγίτιδα και αυτό προκάλεσε το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής», ανέφερε ο Έμπερλ. Νωρίτερα γινόταν λόγος για ιογενή λοίμωξη, η οποία συχνά βρίσκεται πίσω από έναν ερεθισμό των μηνίγγων.

Ο Κομπανί είχε καταρρεύσει την περασμένη εβδομάδα, ενώ παρακολουθούσε την προπόνηση της δεύτερης ομάδας της Μπάγερν. «Τώρα όμως του επέτρεψαν να γυρίσει σπίτι και μπορεί να κάνει την αποθεραπεία του εκεί», είπε ο Έμπερλ. «Αποθεραπεία στη δική του περίπτωση σημαίνει ξεκούραση και φάρμακα. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι πολύ σύντομα θα βρίσκεται ξανά στον πάγκο στο 100%».

Ο Κομπανί πάντως θα έχει «όλο τον χρόνο που χρειάζεται, όπως λέγαμε από την αρχή. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή μιλούσαμε για εβδομάδες», σημείωσε ο Έμπερλ. Στον αγώνα με τη Μαγδεβούργο τον αντικατέστησε για ακόμη μία φορά ο βοηθός του, Άαρον Ντανκς.