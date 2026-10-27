Κέιν: «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την Τότεναμ και τη γυναίκα μου»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας» έκανε ο Χάρι Κέιν, δείχνοντας την χαρά του για τη συγκεκριμένη διάκριση.

Ο Χάρι Κέιν είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026 και έγινε ο 48ος διαφορετικός ποδοσφαιριστής που το καταφέρνει και ο πρώτος που κατά το συγκεκριμένο βραβείο παράλληλα με αυτό του Καλύτερου Επιθετικού της χρονιάς.

Ο 33χρονος φορ παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις και έδειξε τη χαρά, τη συγκίνηση αλλά και το πόσο ιδιαίτερη είναι η διάκριση για εκείνον.

Αναλυτικά:

Η αρχική του τοποθέτηση: «Δεν έχω λόγια. Ευτυχώς δεν έχω τη λίστα μου μαζί. Ευχαριστώ το France Football για αυτή την υπέροχη τελετή Χρυσής Μπάλας. Το να είμαι εδώ στο Λονδίνο το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Έμοιαζε με καλό οιωνό για μένα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όποιον με ψήφισε, φαντάζομαι ήταν δύσκολο φέτος, κάποιοι από τους πιο εκπληκτικούς παίκτες που ήμουν αντίπαλος, κάποιοι συμπαίκτες, και κάποιοι παίκτες παγκόσμιας κλάσης είναι εδώ σήμερα».

Για τους συμπαίκτες του και τον Κομπανί: «Το πως με βοηθάτε, το πως ανταγωνιζόμαστε κάθε εβδομάδα στην προπόνηση, με έχει κάνει καλύτερο παίκτη, με κάνει να θέλω να βελτιώνομαι. Στον Κομπανί, νομίζω ότι είναι στο σπίτι ή ακόμα στο νοσοκομείο, σου εύχομαι ταχεία ανάρρωση και ελπίζω αυτό να σου έδωσε λίγη ενέργεια».

Για την πρώην ομάδα του, Τότεναμ: «Θέλω να πω ευχαριστώ στην Τότεναμ. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτούς. ‘Ημουν εκεί από όταν ήμουν 11 και ο σύλλογος και οι προπονητές με βοήθησαν να ζήσω τα όνειρά μου και όλες αυτές τις αναμνήσεις, όλα αυτά τα πάνω – κάτω με οδήγησαν εδώ που είμαι σήμερα».

Για την Μπάγερν και την Εθνική Αγγλίας: «Είναι τιμή να παίζεις για την Μπάγερν. Το να σας εκπροσωπώ είναι πραγματικό προνόμιο και είμαι χαρούμενος που φέρνω αυτό το τρόπαιο πίσω στο Μόναχο. Σε όλους τους συμπαίκτες μου στην Εθνική Ομάδα, ο Μπουκάγιο ήταν εδώ απόψε εκπροσωπώντας την Αγγλία. Είχαμε μία εξαιρετική χρονιά. Δεν ήταν τέλεια, αλλά είχαμε πολλές καλές στιγμές. Χτίσαμε εξαιρετικό δεσμό, μεγάλη συλλογικότητα, το πως προπονούμασταν το πως παίζαμε, η παρέα στο ξενοδοχείο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν πραγματικά τιμή μου να είμαι αρχηγός σας, να σας καθοδηγώ, με κάνει πολύ περήφανο. Αυτό είναι για όλους εμάς».

Για τη γυναίκα του: «Η γυναίκα μου η Κέιτ, ο καλύτερός μου φίλος. Είσαι ο μεγαλύτερός μου υποστηρικτής. Το κάναμε. Πάντα θέλεις το καλύτερο από μένα. Θυσίασες τον εαυτό σου για να με βοηθήσεις να καταφέρω τα όνειρά μου. Δεν θα ήταν πιθανό χωρίς εσένα».