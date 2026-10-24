Η Λειψία έβγαλε εγωισμό μετά τις βαριές ήττες από τη Ρεάλ και Μπάγερν, συντρίβοντας με 4-0 την Έλβερσμπεργκ για να βρεθεί στο -1 από την πρώτη τετράδα.

Λειψία - Έλβερσμπεργκ 4-0

Η Λειψία ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο με αντίπαλο την Έλβερσμπεργκ, τη διέλυσε με 4-0 και επέστρεψε στις επιτυχίες μετά τις βαριές ήττες που είχαν προηγηθεί από Ρεάλ και Μπάγερν. Έπειτα από ένα ημίχρονο που κινήθηκε σε ρηχά νερά, οι Ταύροι άνοιξαν το σκορ στο 48΄με τον Γκομίς για το 1-0. Στο 66΄ήταν η σειρά του Καρντόσο να βρει δίχτυα, ενώ τη συκτάλη πήρε στο 84΄ο Μπαουμγκάρτνερ για το 3-0. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Ρομούλο Καρντόσο στο 90΄+4΄με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα που έστειλε τη Λειψία στο -1 από την πρώτη τετράδα της Bundesliga.

Πάντερμπορν - Αμβούργο 1-0

Επιστροφή στις νίκες για την Πάντερμπορν, η οποία λύγισε με 1-0 το Αμβούργο κι ανέβηκε στη 12η θέση της Bundesliga. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Φιλίπ στο 88΄για το τελικό 1-0, το οποίο αποτέλεσε και το σκορ του αγώνα. Για το Αμβούργο ήταν το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα μετά από τρεις νίκες στη σειρά, το οποίο έβαλε φρένο στην ανοδική πορεία και το περιόρισε στη 10η θέση.

Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου 1-1

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Άουσμπουργκ και Ουνιόν Βερολίνου, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 για την 7η αγωνιστική της Bundesliga. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν από νωρίς με δέκα παίκτες λόγω της κόκκινης κάρτας στον Ουντουοκάι στο 19', ενώ το ίδιο συνέβη και στην Άουσμπουργκ στην επανάληψη, με τον Μπαχ να αντικρίζει επίσης την κόκκινη κάρτα στο 63'. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 71'με την κεφαλιά του Μασενγκό για το 1-0. Η απάντηση από την Ουνιόν ήταν άμεση και στο 74' ο Χάμπερερ πήρε τη μπάλα στην επαναφορά και την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Μάιντς - Βέρντερ Βρέμης 2-3

Η Βέρντερ Βρέμης πήρε τη ματσάρα επί της Μάιντς με το χορταστικό 3-2, ανέβηκε στην 6η θέση και να συνεχίζει να πιέζει για την ευρωπαϊκή έξοδο. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7΄με πέναλτι του Φίλκρουγκ, ο οποίος έδωσε αέρα δυο τερμάτων στην ομάδα του στο 23΄για το 2-0. Η Μάιντς μείωσε προσωρινά στο 33΄, με τον Κάτσι, όμως η Βέρντερ απέκτησε και πάλι διαφορά ασφαλείας στο 61΄με τον Ράις. Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα και μείωσαν δυο λεπτά αργότερα με τον Λι-Τζάε-Σανγκ, όμως δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν το γκολ της ισοφάρισης.