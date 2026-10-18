Με νίκη 2-1 έφυγε η Χόφενχαϊμ από την έδρα της Γκλάντμπαχ, για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Η Χόφενχαϊμ βρέθηκε από νωρίς μπροστά στο σκορ στην έδρα της Γκλάντμπαχ, η οποία μάλιστα απάντησε, ωστόσο χάρη στο γκολ του Πρας, οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη με 2-1, για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Η Γκλάντμπαχ φιλοξένησε την Χόφενχαϊμ και στο δέκατο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν δίχτυα. Ο Πρας βρήκε τον Κόντε και αυτός από κοντά έκανε το 0-1. Στη συνέχεια και στο 23' ο Ροτς είχε μία καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ με σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο κίπερ των γηπεδούχων σταμάτησε την προσπάθειά του.

Η Χόφενχαϊμ δεν σταμάτησε να ψάχνει και δεύτερο τέρμα, ωστόσο οι γηπεδούχοι κατάφεραν στην επαναλάψη να φέρουν την ισορροπία στο ματς. Ο Μόχια με σουτ από τα όρια της περιοχής στο 49' ισοφάρισε, ωστόσο η απάντηση ήταν άμεση και στο 54', ο Πρας μετά από ένα μπέρδεμα στην περιοχή σκόραρε για το 1-2 και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

