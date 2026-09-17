Με ειδική μπότα και πατερίτσες εμφανίστηκε στην φωτογράφιση της Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος έκανε μια θερμή αγκαλιά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Το ταξίδι του Γιάννη Κωνσταντέλια στα γερμανικά γήπεδα ξεκίνησε με δύσκολα εμπόδια στο δρόμο του, καθώς το ντεμπούτο του στη Bundesliga συνοδεύτηκε από ρήξη χιαστού στο γόνατο που θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για το μεγαλύτερο κομμάτι της φετινής σεζόν.

Παρόλα αυτά, ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ δεν χάνει το χαμόγελό του και το απέδειξε ξανά στη φωτογράφιση που οργάνωσε η Ντόρτμουντ για το ρόστερ της σεζόν. Ο Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε με ειδική μπότα και πατερίτσες στο προπονητικό κέντρο, όμως παρά το πισωγύρισμα πόζαρε χαμογελαστός μαζί με όλη την υπόλοιπη ομάδα.

Την παράσταση ωστόσο έκλεψε η ζεστή αγκαλιά που μοιράστηκε με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος από την πλευρά του επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της Ντόρτμουντ μετά το επεισόδιο και την αδιαθεσία που ένιωσε στην πρεμιέρα του Champions League κόντρα στη Βιγιαρεάλ.