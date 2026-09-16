Κωνσταντέλιας: Φεβρουάριο ή Μάρτιο υπολογίζουν την επιστροφή του στην Ντόρτμουντ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ξεκίνησε τη μακρά περίοδο αποκατάστασης μετά την επέμβαση στον χιαστό, με την Ντόρτμουντ να περιμένει την επιστροφή του μέσα στη φετινή σεζόν.

Ο δρόμος της επιστροφής έχει ήδη αρχίσει για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού που υπέστη στο αριστερό γόνατο στην πρεμιέρα της Bundesliga απέναντι στο Αμβούργο.

Στην Ντόρτμουντ δεν θέλουν να βάλουν πίεση στον 23χρονο Έλληνα μεσοεπιθετικό και γνωρίζουν ότι μπροστά του βρίσκεται μια πολύμηνη διαδικασία αποκατάστασης. Υπάρχει, ωστόσο, πλέον ένας πρώτος χρονικός ορίζοντας για την επιστροφή του στα γήπεδα.

Σύμφωνα και με τη BILD, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να μπορέσει να επιστρέψει στη δράση το νωρίτερο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Το γερμανικό Μέσο επισημαίνει ότι μια σημαντικά ταχύτερη επιστροφή θα αποτελούσε μεγάλη έκπληξη.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο δρ. Τόρε Ζάντοπ, ειδικός στη χειρουργική του γόνατος με εμπειρία στην αντιμετώπιση τραυματισμών επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Ο Κωνσταντέλιας εμφανίστηκε χαμογελαστός μετά το χειρουργείο, στέλνοντας και το πρώτο δικό του μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο.

Η Ντόρτμουντ έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να βιαστεί με την επιστροφή του. Ο Νίκο Κόβατς είχε ήδη τονίσει ότι ο Έλληνας διεθνής θα πραγματοποιήσει την αποκατάστασή του στο Ντόρτμουντ, τόσο για να βρίσκεται υπό τη συνεχή επίβλεψη του ιατρικού επιτελείου όσο και για να παραμείνει κοντά στην ομάδα και στους νέους συμπαίκτες του.

«Η επόμενη μεταγραφή μας»

Αισιόδοξος ότι ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά μέσα στη σεζόν εμφανίστηκε και ο Λαρς Ρίκεν. Ο ισχυρός άνδρας της Μπορούσια υπολόγισε την απουσία του σε περίπου έξι μήνες και κάτι περισσότερο, χωρίς πάντως να θέλει να δημιουργήσει πίεση γύρω από συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής.

Στο Ντόρτμουντ, άλλωστε, αντιμετωπίζουν τον Κωνσταντέλια ως σημαντική επένδυση για το μέλλον και όχι μόνο για τη φετινή σεζόν. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα του Ρίκεν για την επόμενη ημέρα: «Νιώθουμε σαν να έχουμε ήδη την επόμενη μεταγραφή μας για την επόμενη σεζόν».

Ο τραυματισμός ήρθε στο χειρότερο δυνατό σημείο για τον Κωνσταντέλια. Στο πρώτο του παιχνίδι στη Bundesliga ως βασικός είχε ήδη σκοράρει απέναντι στο Αμβούργο, πριν τραυματιστεί στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου και αποχωρήσει αναγκαστικά. Η Ντόρτμουντ επιβεβαίωσε στη συνέχεια τη ρήξη χιαστού, βάζοντας απότομα τέλος στο εντυπωσιακό ξεκίνημα του Έλληνα μεσοεπιθετικού στη Γερμανία.

Πλέον, ολόκληρο το βάρος πέφτει στην αποκατάσταση. Φεβρουάριος και Μάρτιος αποτελούν τον πρώτο πιθανό χρονικό ορίζοντα, όμως στην Ντόρτμουντ το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: καμία βιασύνη με έναν ποδοσφαιριστή στον οποίο εξακολουθούν να ποντάρουν πολλά.