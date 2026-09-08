Φρίκη στη Γερμανία: Συνελήφθη ποδοσφαιριστής δύο εβδομάδες πριν παντρευτεί για τη δολοφονία συμπαίκτη του εξαιτίας μιας γυναίκας!

Ένας 35χρονος ποδοσφαιριστής του γερμανικού συλλόγου, TuS Rockenberg, συνελήφθη δύο εβδομάδες πριν από τον γάμο του, ως ύποπτος για τη θανάσιμη δηλητηρίαση συμπαίκτη του.

Ένα φρικιαστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Γερμανία, με τον 35χρόνο ποδοσφαιριστή, Μάριους Β να συλλαμβάνεται δύο εβδομάδες πριν από τον γάμο του ως ύποπτος για τη δολοφονία του συμπαίκτη του, Φίλιπ Λ.

Ο Μάριους, ποδοσφαιριστής της γερμανικής ομάδας TuS Rockenberg, που αγωνίζεται στην 9η κατηγορία της γερμανικής πυραμίδας ποδοσφαίρου, συνελήφθη για την θανάσιμη δηλητηρίαση του συμπαίκτη του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της ομάδας στην Δρέσδη στις 13 Ιουνίου του 2025.

Το θύμα άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αρρώστησε σοβαρά μόλις έφτασε σπίτι, με την οικογένεια του να καλεί αμέσως την υπηρεσία άμεσης δράσης. Ο 30χρόνος κατέληξε την επόμενη μέρα στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες ανάνηψης του, με την επίσημη αιτία θανάτου του να είναι η σηπτική πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από δηλητηρίαση.

Όσοι βρίσκονταν κοντά στον εκλιπόντα ποδοσφαιριστή πίστευαν ότι μπορεί να είχε υποστεί δηλητηρίαση από ψάρια, καθώς η ομάδα είχε φάει ψάρι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην γερμανική πόλη. Ωστόσο, λίγο αργότερα οι ερευνητές άρχισαν να υποψιάζονται τον Μάριους.

«Εργαζόμαστε με βάση την υπόθεση ότι επρόκειτο για πράξη εκδίκησης... Οι δολοφονίες με δηλητηρίαση είναι εξαιρετικά σπάνιες. Αυτό καθιστά την υπόθεση αυτή εξαιρετική. Υπό το φως των αποτελεσμάτων της έρευνας μέχρι σήμερα, είμαστε πεπεισμένοι ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε σκόπιμα το θύμα», είχε δηλώσει ο γενικός εισαγγελέας Τόμας Χάουμπουργκερ στην εφημερίδα «Bild».

Η εισαγγελία αρνήθηκε να αποκαλύψει τι δηλητήριο χρησιμοποιήθηκε ή πώς χορηγήθηκε στο 30χρονο θύμα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εμπιστευτικές πληροφορίες που μόνο ο δράστης θα μπορούσε να γνωρίζει. Δημοσιεύματα του τοπικού τύπου στο Ρόκενμπεργκ αναφέρουν ότι οι δύο ποδοσφαιριστές τσακώνονταν για μια γυναίκα, χωρίς να διευκρινίζουν αν αυτή η γυναίκα είναι εκείνη που επρόκειτο να παντρευτεί ο φερόμενος ως δολοφόνος.

Prokuratura w Gießen po trwającym ponad rok śledztwie aresztowała 35-letniego piłkarza TuS Rockenberg pod zarzutem zabójstwa przy użyciu trucizny.

Do otrucia miało dojść podczas wspólnego drużynowego wyjazdu integracyjnego do Drezna w czerwcu 2025 roku.

30-letni zawodnik zmarł… pic.twitter.com/FVxq6A9Yxm — Dawid Bundesliga (@DawidBundesliga) September 3, 2026

Ο Μάνουελ Μπαρούφε, επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος της TuS Rockenberg, δήλωσε: «Είμαστε όλοι έκπληκτοι και σοκαρισμένοι. Κανείς δεν θα μπορούσε να το προβλέψει αυτό. Ελπίζουμε ότι η αστυνομία θα διευκρινίσει πλήρως τι συνέβη», ενώ και η TuS Rockenberg εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση στην οποία εκφράζει την ταραχή της αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Φίλιπ.

«Μετά την ξαφνική απώλεια ενός συμπαίκτη πέρυσι, τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας (η αστυνομική σύλληψη του Marius) μας άφησαν για άλλη μια φορά άφωνους. Αυτή τη στιγμή, κανείς μας δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως αυτό το σοκ».

«Εμπιστευόμαστε πλήρως το έργο των αρχών και πιστεύουμε ότι το θέμα θα διερευνηθεί διεξοδικά. Δεδομένων των εξαιρετικά θλιβερών και συναισθηματικά φορτισμένων συνθηκών για όλους όσους εμπλέκονται στον σύλλογο, δεν θα σχολιάσουμε την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, ζητάμε επειγόντως και με σεβασμό από όλους να απέχουν από το να πλησιάζουν τους παίκτες, τους προπονητές ή τη διοίκηση για να τους υποβάλουν ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του γερμανικού ερασιτεχνικού συλλόγου.