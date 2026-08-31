Ντόρτμουντ: «Συντετριμμένος ο Κωνσταντέλιας»

Ο Κάρστεν Κράμερ αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη απέναντι στο Αμβούργο.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο προκάλεσε ισχυρό σοκ στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο διευθύνων σύμβουλος της Μπορούσια, Κάρστεν Κράμερ, μιλώντας στην εκπομπή «Sky90 – The Football Debate», αποκάλυψε πως ο Κωνσταντέλιας ήταν «εντελώς συντετριμμένος» μετά τη ρήξη χιαστού συνδέσμου που υπέστη. Ο τραυματισμός σημειώθηκε στο ντεμπούτο του στο γερμανικό πρωτάθλημα απέναντι στο Αμβούργο, σε μία αναμέτρηση στην οποία είχε προλάβει να πετύχει και το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ντόρτμουντ. Ο Κράμερ αναφέρθηκε παράλληλα στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει ο Έλληνας άσος, ξεκαθαρίζοντας ότι ολόκληρος ο οργανισμός της Ντόρτμουντ βρίσκεται στο πλευρό του και τον στηρίζει μετά τη σοβαρή αυτή εξέλιξη.

«Ηταν εντελώς συντετριμμένος. Μόλις έγινε ξανά πατέρας και ήρθε στην Ντόρτμουντ γεμάτος ενθουσιασμό, έδειξε ήδη τι είναι ικανός να κάνει στο Supercup. Οταν τον βλέπεις και πόσο ζωντανός άνθρωπος είναι, τον χτύπησε πολύ δυνατά. Είναι δική μας δουλειά να τον στηρίξουμε πλήρως τώρα. Και θα το διαχειριστούμε αυτό. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα βγει από αυτή την κατάσταση πιο δυνατός. Ολοι τον περίμεναν με ανυπομονησία», ήταν τα λόγια του Κράμερ.

