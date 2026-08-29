Με τον Κωνσταντέλια να σκοράρει (αλλά να αποχωρεί τραυματίας) και τον Καρέτσα να έχει ασίστ, η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-0 του Αμβούργου.

Νικηφόρα πρεμιέρα με χρώμα... ελληνικό για την Ντόρτμουντ, που με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να σκοράρει και τον Κωνσταντίνος Καρέτσα να έχει ασίστ, επικράτησε 2-0 του Αμβούργου εντός έδρας και μπήκε με το δεξί στην Bundesliga. Με δέκα λόγω αποβολής του Ινάσιο ολοκλήρωσε το ματς η Μπορούσια, αποχώρησε τραυματίας στο 54' ο Ντέλιας.

Το ελληνικό... σόου ξεκίνησε στο ένατο μόλις λεπτό, όταν ο Καρέτσας συνδυάστηκε άψογα με τον Γκιρασί και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή για αν ανοίξει το σκορ. Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός έψαξε στη συνέχεια και το γκολ, ωστόσο ήταν άστοχος στο 35' και είδε τον Φερνάντες να τον σταματά στο 41'.

Εντέλει, δίχτυα βρήκε ο Κωνσταντέλιας, που στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και την έστειλε στο βάθος της αντίπαλης εστίας με σουτ που βρήκε σε αμυντικό!

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους δύο συμπατριώτες να παραμένουν δραστήριοι και να απειλούν αμφότεροι στο 50'. Ωστόσο, τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντέλιας αποχώρησε τραυματίας μετά από σύγκρουση με τον Τζάτα, αγχώνοντας τους Βεστφαλούς.

Οι αριθμητικές ισορροπίες διαταράχτηκαν στο 77', όταν ο Ινάσιο αποβλήθηκε μόλις τέσσερα λεπτά αφότου μπήκε στο ματς για σκληρό μαρκάρισμα, με τον Δεινόσαυρο να προσπαθεί να μπει ξανά στο ματς αλλά να μην τα καταφέρνει.