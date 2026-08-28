Μπάλα στο Youtoube παίζει ο Βάρντι, καθώς το κανάλι του θα φιλοξενεί αγώνες Bundesliga.

Μια διαφορετική… δουλειά έχει βρει ο Τζέιμι Βάρντι, καθώς το κανάλι του στο YouTube θα μεταδώσει ζωντανά επτά αγώνες της Bundesliga μέσα στη φετινή σεζόν.

Το «Jamie Vardy’s Having a Party», που δημιουργήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, εξασφάλισε συμφωνία με τη Bundesliga και θα φιλοξενήσει τις αναμετρήσεις για το κοινό της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Όλα τα παιχνίδια που θα μεταδοθούν θα είναι βραδινά ματς Παρασκευής, με την αρχή να γίνεται από την αναμέτρηση της Μπάγερν Μονάχου με τη Στουτγκάρδη (28/8).

Το κανάλι του:

Όπως αναφέρει η Athletic το deal είναι για έναν χρόνοκαι έγινε μέσω της Banijay Entertainment, η οποία έχει την ιδιοκτησία και την παραγωγή του καναλιού του πρώην επιθετικού της Λέστερ.

Όσον αφορά τον ίδιο, ο 39χρονος παραμένει χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Κρεμονέζε. Στην πρώτη του και μοναδική σεζόν στην Ιταλία πέτυχε επτά γκολ σε 29 συμμετοχές, χωρίς όμως να μπορέσει σε καμία περίπτωση να συμβάλει ώστε να αποτρέψει τον υποβιβασμό της ομάδας από τη Serie A.

