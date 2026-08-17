Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναφέρθηκε σε όσα του είπε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας για την Ντόρτμουντ.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε μέλος της Ντόρτμουντ και εκεί θα συναντήσει τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος φρόντισε να ενημερώσει τον συμπατριώτη του για όσα θα βρει στη Γερμανία. Αυτό ανέφερε ο πρώην μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ σε βίντεο που δημοσίευσαν οι Βεστφαλοί, στο οποίο ο 23χρονος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στο πόσο εύκολο ήταν να πάρει την απόφαση να αποδεχτεί την πρόταση της Μπορούσια.

«Μου είπε τα πάντα για σας παιδιά. Μου είπε πως είναι υπέροχα εδώ, για τους οπαδούς, ότι οι παίκτες είναι ταπεινοί. Έχουμε καλή χημεία, δεν έχουμε παίξει πολύ μαζί αλλά έχουμε καλή χημεία. Ήταν εύκολη απόφαση», αναφέρει στο βίντεο ο Ντέλιας, με τη λεζάντα να λέει λακωνικά «πράκτορας Καρέτσας».