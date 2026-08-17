Δείτε το πρώτο μήνυμα του Γιάννη Κωνσταντέλια στους οπαδούς της Ντόρτμουντ.

Εδώ και λίγες ώρες, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί ποδοσφαιριστή της Ντόρτμουντ, η οποία ολοκλήρωσε την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έστειλε και το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς της νέας του ομάδας, με την Μπορούσια να δημοσιεύει ένα σύντομο βίντεο στο οποίο διακρίνεται ο Έλληνας διεθνής να απευθύνεται στους φιλάθλους του κλαμπ.

«Γεια σας οπαδοί της Ντόρτμουντ, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα παίξω για σας στο γήπεδο σύντομα. Ανυπομονώ να φορέσω τη φανέλα της ομάδας, τα λέμε σύντομα», ανέφερε ο Ντέλιας, που υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Ντόρτμουντ μέχρι το 2031.