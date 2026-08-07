Το μέλλον της Ελλάδας στα... χέρια της Ντόρτμουντ: Ο Καρέτσας και οι ελληνικές «επενδύσεις»

Η έλευση του Κωνσταντίνου Καρέτσα στη Ντόρτμουντ δεν είναι η πρώτη ελληνική επένδυση των Βεστφαλών, οι οποίοι ήδη έχουν τέσσερα ελληνόπουλα στις ακαδημίες τους.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι μόνιμος κάτοικος Ντόρτμουντ και ήδη μετρά αντίστροφα για τις πρώτες του εμφανίσεις με το «19» στην πλάτη, έχοντας γίνει το επίκεντρο των τελευταίων ημερών στις τάξεις των οπαδών της.

Ωστόσο, η επένδυση των 35+ εκατ. ευρώ για την αγορά του από τη Γκενκ δεν είναι η μοναδική από τους Βεστφαλούς, οι οποίοι πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του Έλληνα και αυτό φαίνεται από την παρουσία τεσσάρων νεαρών ποδοσφαιριστών στις ακαδημίες του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, σε Κ17 και Κ19, η γερμανική ομάδα έχει ενισχυθεί με το ελληνικό στοιχείο και όλοι τους αποτελούν μερικά από τα καυτά project του κλαμπ με φόντο το μέλλον.

Πρώτος στη σχετική λίστα δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κώστογλου. Ο 17χρονος χαφ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, εντυπωσιάζοντας με τις επιδόσεις του από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στη Ντόρτμουντ.

Παρότι αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, μιλάμε για ένα παιδί που σκοράρει με συχνότητα... φορ και μοιράζει ασίστ σαν μεσοεπιθετικός, με αποκορύφωμα τη φετινή σεζόν, όπου μέχρι τα μέσα Μαρτίου είχε 11 γκολ και 8 ασίστ σε συνολικά 18 συμμετοχές με την Κ17 ενώ είχε ήδη κάνει τα πρώτα του βήματα με την Κ19 στο Youth League.

Με βάση την εξέλιξη του, οι άνθρωποι της γερμανικής ομάδας τον προώθησαν στην Κ19 όπου θα είναι μόνιμο μέλος για τη φετινή σεζόν με φόντο την αναβάθμιση του στη δεύτερη ομάδα.

Συνεχίζουμε με τον Γιώργο Τελίδη. Ένα χαφ που έχει τραβήξει τα βλέμματα τόσο στη Γερμανία όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρότι μιλάμε για ένα παιδί μόλις 14 ετών (γεννημένος το 2012), έχει καταφέρει να γίνει μόνιμο μέλος στην Κ17 της Ντόρτμουντ (!), δηλαδή να παίξει με παιδιά 3-4 χρόνια μεγαλύτερα από εκείνον.

Από το 2019 και την ηλικία των 7 ετών ανήκει στο δυναμικό του γερμανικού συλλόγου και η άνοδος του στα μικρά κλιμάκια ήταν εντυπωσιακή, κάνοντας τους ανθρώπους των Βεστφαλών να ξεχωρίσουν γρήγορα την περίπτωση του.

Στο ίδιο γκρουπ ανήκει και ο Θανάσης Γραμμόζης, γιος του προπονητή, Δημήτρη. Στα 16 του χρόνια και έπειτα από το πέρασμα του από Αμβούργο και Καϊζερσλάουτερν, ο νεαρός φορ ανήκει στο δυναμικό της Ντόρτμουντ και αποτελεί βασικό μέλος της Κ17, έχοντας ιδιαίτερη έφεση στο σκοράρισμα και έχοντας δείξει σημαντικά στοιχεία του ταλέντου του.

Τέλος, πάμε στον Γιώργο Ζησόπουλο. Ο 16χρονος στόπερ έπαιζε στη Γκιβενμπεκ πριν μεταπηδήσει στη Ντόρτμουντ και αρχίζει να χτίζει το μέλλον του, φτάνοντας μέχρι την Κ17 όπου έγινε και αρχηγός της (!) ενώ πλέον είναι έτοιμος να μεταπηδήσει στην Κ19 παρότι είναι μόλις 16 ετών. Όπως ο Κώστογλου, έτσι και εκείνος, έχει ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής στο Youth League.