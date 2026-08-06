Το Gazzetta καταγράφει τα πρώτα 24ωρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη στιγμή που παρουσιάστηκε ως ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ.

Το δικό του όνειρο ζει στη Γερμανία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας καθώς αποτελεί και επίσημα μέλος της Ντόρτμουντ από το μεσημέρι της Δευτέρας (04/08), αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα deal Έλληνα ποδοσφαιριστή καθώς η μεταγραφή του θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ.

Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός έχει γίνει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους οπαδούς των Βεστφαλών, με αρκετούς από αυτούς να έχουν προμηθευτεί ήδη τη φανέλα του με τον αριθμό «19» στην πλάτη.

Ένα deal που έπρεπε να γίνει. Μία εξέλιξη που φαίνεται ως η καταλληλότερη για την ομαλή εξέλιξη του 19χρονου ελληνικού wonderkid. Τα είχαμε αναλύσει και στο Gazzetta όλα αυτά και από εκείνο το σημείο, φτάνουμε στο σήμερα, όπου ο Καρέτσας έχει κλείσει 72 ώρες ως ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ και ήδη έχει αντιληφθεί το μεγαλείο αυτής της ομάδας.

Από το μεσημέρι της Δευτέρας (03/08) που τον είδα για πρώτη φορά να κρατά τη φανέλα του νέου του «σπιτιού» μέχρι σήμερα που έχει ήδη μπει στις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι οι Βεστφαλοί ανέκαθεν είχαν πρωτότυπες ιδέες για τον τρόπο που θα παρουσιάσουν τις νέες αφίξεις τους.

Με τον Καρέτσα δεν γινόταν να λείψει το ελληνικό στοιχείο και έτσι, σε συνεργασία με το μαγαζί «Olympia Grill», στήθηκε ένα ιδιαίτερο βίντεο με πρωταγωνιστή τον νεαρό μεσοεπιθετικό και τον παραδοσιακό γύρο.

Βέβαια αυτό είχε και συνέχεια, καθώς μετά την παρουσίαση του, ο ίδιος μοίρασε σε οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν εκεί από ένα πιάτο «Taxi Teller». Περιέχει λουκάνικο, γύρο, πατάτες τηγανιτές, Τζατζίκι και κρεμμύδι, ένα πιάτο που αρκετοί πολίτες στο Ντόρτμουντ τρώνε καθημερινά.

Φωτογραφίσεις, βίντεο στο Signal Iduna Park, μίνι συνεντεύξεις και παρουσίαση του νεαρού μεσοεπιθετικού με κάθε τρόπο για να τον μάθουν όσο καλύτερα γίνεται οι οπαδοί της ομάδας. Αν και τα γερμανικά ΜΜΕ είχαν αναφέρει ότι ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα λάβει τον αριθμό «10» που δεν έχει κάτοχο μέχρι στιγμής, εν τέλει διάλεξε το «19» που φορά και στην Εθνική Ελλάδος.



Από τη δική του πλευρά, ο ίδιος είχε πει τα εξής κατά την παρουσίαση του:

Γιατί επέλεξες την Ντόρτμουντ;

«Επειδή η ομάδα ήταν πάντα μία από τις αγαπημένες μου. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Πιστεύω επίσης ότι η πορεία που προσφέρει αυτός ο σύλλογος είναι ιδανική. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παικτών που ήρθαν εδώ και έκαναν ένα τεράστιο βήμα μπροστά στην καριέρα τους. Πιστεύω ότι κι εγώ θα εξελιχθώ πολύ εδώ και θα μάθω πολλά. Γι’ αυτό ήρθα».



Τι γνωρίζεις ήδη για τον σύλλογο, την πόλη και το γήπεδο;

«Η BVB έχει τους καλύτερους οπαδούς – τους πιο τρελούς, με την καλή έννοια! Ογδόντα χιλιάδες φίλαθλοι… Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Αυτό με ενθουσιάζει πραγματικά. Ξέρω επίσης ότι οι άνθρωποι εδώ είναι εργατικοί και έξυπνοι. Αυτό μου θυμίζει τους ανθρώπους από τη γενέτειρά μου, το Γκενκ. Είναι ωραίο να το γνωρίζω».

Μίλησες με κάποιον πριν πάρεις την απόφασή σου, για να μάθεις περισσότερα για την BVB ή για την Μπουντεσλίγκα;

«Ναι, έχω μερικούς φίλους που αγωνίζονται στη Μπουντεσλίγκα, οπότε τους ρώτησα για το πρωτάθλημα. Φυσικά, πολλοί συμπαίκτες και συνάδελφοί μου γνωρίζουν επίσης πολύ καλά την BVB ως σύλλογο. Τους ζήτησα τη γνώμη τους και όλοι ήταν πολύ θετικοί. Μου είπαν ότι ήταν μια πολύ καλή επιλογή για μένα και αυτό ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την απόφασή μου».

Για τους φιλάθλους της BVB που ίσως δεν σε γνωρίζουν ακόμη καλά, πώς θα περιέγραφες το αγωνιστικό σου στυλ;

«Θα έλεγα ότι είμαι ένας δημιουργικός ποδοσφαιριστής, αλλά και κάποιος που δουλεύει πάντα σκληρά και προσπαθεί να βοηθά την ομάδα με κάθε τρόπο».

Ποιοι είναι οι στόχοι σου εδώ, στη Ντόρτμουντ, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο;

«Σε προσωπικό επίπεδο, θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι όσο περισσότερο γίνεται, να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου, να πετυχαίνω περισσότερα γκολ και να προσφέρω στην ομάδα. Όσο για την ομάδα, ο στόχος μου είναι φυσικά να κατακτήσουμε τίτλους – και όχι μόνο έναν. Ναι, αυτό είναι το σχέδιό μου: να κερδίσουμε τίτλους και να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ».

Από εκεί και πέρα, την Τετάρτη, ο 19χρονος ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με την παρουσία δημοσιογράφων αλλά και κάποιων οπαδών, οι οποίοι φωτογραφήθηκαν μαζί του ενώ ο ίδιος ήδη πρόσφερε τα πρώτα δείγματα γραφής από το ταλέντο του.

Ήδη ο ίδιος φάνηκε να εγκλιματίζεται στην ομάδα καθώς είχε ξεκινήσει με μιλά με διάφορους παίκτες του ρόστερ, κυρίως με τους νεότερους που είναι πιο κοντά στην ηλικία του όπως ο Κάουα Πράτες ή ο Φέλιξ Νμέτσα ενώ είχε και μία εξαιρετική ασίστ.

Οι περισσότεροι Γερμανοί δημοσιογράφοι συμφώνησαν στο ότι «έχει εξαιρετική αντίληψη» και «απίθανο στην πρώτη επαφή με την μπάλα» ενώ στην ποιότητα του στάθηκε και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Όλε Μπουκ, αναφέροντας τα εξής:

«Έχει ενσωματωθεί καλά στην ομάδα. Έδειξε καλή διάθεση, είχε μερικές ωραίες επαφές με την μπάλα και κινήθηκε δραστήρια στον αγωνιστικό χώρο. Δεν νομίζω ότι μπορούν να εξαχθούν πολλά περισσότερα συμπεράσματα σε αυτό το στάδιο.

Πάνω απ' όλα, όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να του δώσουμε λίγο χρόνο και να κάνουμε υπομονή. Διαθέτει τεράστιες προοπτικές. Δεν επενδύσαμε σε αυτόν τυχαία, άλλωστε δουλέψαμε σκληρά για να τον φέρουμε εδώ.

Είμαστε ενθουσιασμένοι για όσα έπονται με την παρουσία του, αλλά έχουμε επίσης επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται η απόκτηση ενός τόσο ταλαντούχου παίκτη. Είναι η προσωποποίηση της δημιουργικότητας: τεχνικά εξαιρετικός, πολύ ζωηρός και γεμάτος ενέργεια, με καλή εκρηκτικότητα και άριστη τεχνική κατάρτιση. Παράλληλα, γνωρίζουμε ότι έχει ακόμη δρόμο να διανύσει όσον αφορά την εξέλιξή του».

Μετά από αυτό το... δυνατό τριήμερο προβολής, πλέον ήρθε η ώρα για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή αλλά και την ομάδα να στρωθούν στη δουλειά και να μεταφέρουν στο χορτάρι όλο αυτό το hype που υπάρχει. Οι απαιτήσεις είναι πολλές, το επίπεδο είναι υψηλότερο και χρειάζεται χρόνος για να φτάσει το επιθυμητό λέβελ ετοιμότητας.

Μένει να φανεί αν ο Νίκο Κόβατς θα τον συμπεριλάβει για το φιλικό κόντρα στην Άρσεναλ της Τζόλης την ερχόμενη Κυριακή στο Λονδίνο. Εφόσον βρεθεί στην αποστολή, ο Καρέτσας είναι πιθανόν να πάρει και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του με τα χρώματα της Ντόρτμουντ ενώ έγινε κάλεσμα από τον κόσμο στις 15 Αυγούστου να παρευρεθεί στο Signal Iduna Park για το φιλικό κόντρα στη Ρόμα του Κουλιεράκη όπου οι οπαδοί θα δουν εν δράση τον νεαρό μεσοεπιθετικό.