O Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση ως ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Καρέτσας... εν δράσει με τη φανέλα της Ντόρτμουντ! Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής υπέγραψε με τον σύλλογο της Κοιλάδας του Ρουρ έως το 2031 και γρήγορα-γρήγορα μπήκε στο... ψητό, αφού πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους Βεστφαλούς (05/08).

Ο γερμανικός σύλλογος δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο X φωτογραφίες από τις πρώτες επαφές του Καρέτσα με την μπάλα, για λογαριασμό της Μπορούσια.