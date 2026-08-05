Καρέτσας: Οι πρώτες εικόνες του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ
Καρέτσας... εν δράσει με τη φανέλα της Ντόρτμουντ! Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής υπέγραψε με τον σύλλογο της Κοιλάδας του Ρουρ έως το 2031 και γρήγορα-γρήγορα μπήκε στο... ψητό, αφού πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τους Βεστφαλούς (05/08).
Ο γερμανικός σύλλογος δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο X φωτογραφίες από τις πρώτες επαφές του Καρέτσα με την μπάλα, για λογαριασμό της Μπορούσια.
First session for KK19 🇬🇷🔥 pic.twitter.com/7h2SgdqFLq— Borussia Dortmund (@BVB) August 5, 2026
August 5, 2026
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