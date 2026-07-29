Το όνομα του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι το νούμερο ένα θέμα στη Γερμανία και η BILD έκανε γνωστό το συμβόλαιο που θα έχει στη Ντόρτμουντ.

Όλη η Γερμανία ασχολείται με το εξαιρετικό deal της Ντόρτμουντ, η οποία έκανε δικό της τον Κωνσταντίνο Καρέτσα με ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 35 εκατ. ευρώ όπως σας ανέφερε το Gazzetta.

Από την πλευρά της, η BILD δημοσίευσε λεπτομέρειες από το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 19χρονος μεσοεπιθετικός εφόσον πάνε όλα καλά με τις ιατρικές εξετάσεις.

Συγκεκριμένα, οι Βεστφαλοί έχουν προσφέρει στον Έλληνα διεθνή ένα συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών χωρίς να τοποθετήσουν καμία ρήτρα αποδέσμευσης σε περίπτωση πώλησης του ενώ η Γκενκ κράτησε ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 10%.

Από εκεί και πέρα, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής θα λαμβάνει ετησίως το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ που αυτό σημαίνει σε βάθος 5ετίας, ότι θα προσθέσει στον λογαριασμό του 17,5 εκατ. ευρώ ενώ θα πάρει ένα σημαντικό νούμερο και ως bonus υπογραφής.

Τέλος, οι Γερμανοί υποστηρίζουν ότι η γερμανική ομάδα έχει κρατήσει τον αριθμό «10» για εκείνον χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.