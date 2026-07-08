Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Γερμανία, η Κόβεντρι κατέθεσε προσφορά για τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Η γερμανική ιστοσελίδα «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ, τώρα που υποβιβάστηκε η γερμανική ομάδα.

Σύμφωνα με αυτό, ο 22χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει λάβει μία προσφορά από την Κόβεντρι, που ανέβηκε φέτος στην Premier League. Μάλιστα, και η Χαλ, η οποία επίσης κέρδισε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε την άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, έχει εκφράσει κι εκείνη το ενδιαφέρον της για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν στο θέμα αυτό και από την στάση των «λύκων» και τα χρήματα που εκείνοι θα ζητήσουν για τον Κουλιεράκη, η αξία του οποίου σύμφωνα με το Transfermarkt είναι στα 25 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή.

Μην ξεχνάμε πως εκείνος έχει συμβόλαιο με τη Βόλφσμπουργκ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.