Κέιν: Υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Μπάγερν, παρά το ενδιαφέρον της Μπάρτσα
Δημοσιεύματα από την Αγγλία αποκάλυψαν κρούση της Μπαρτσελόνα προς τον Χάρι Κέιν τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι Μπλαουγκράνα συνεχίζουν την αναζήτηση επιθετικού μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
Κι όσο η κατάσταση με τον Χουλιάν Άλβαρες παραμένει ζόρικη, στη Βαρκελώνη θα είναι αναγκασμένοι να εξερευνήσουν κι άλλες περιπτώσεις. Μια από αυτές είναι και ο Χάρι Κέιν, ο οποίος ωστόσο δεν δείχνει διατεθειμένος να αποχωριστεί το Μόναχο.
Σύμφωνα με το «Athletic», ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας ξεκαθάρισε στους Καταλανούς πως είναι χαρούμενος στη Μπάγερν, αν και το μέλλον του θα ξεκαθαρίσει οριστικά μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το δημοσίευμα ωστόσο συμπληρώνει πως το πιθανότερο σενάριο είναι η υπογραφή νέου συμβολαίου με τους Βαυαρούς, οι οποίοι από τη μεριά τους δεν εμφανίζονται ανήσυχοι από τη τηλεφώνημα της Μπαρτσελόνα.
Προς το παρόν πάντως ο προσεχώς 33χρονος είναι απόλυτα επικεντρωμένος στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εκεί όπου έχει προλάβει να σκοράρει τρεις φορές με την Αγγλία στη φάση των ομίλων. Την προηγούμενη σεζόν κατέγραψε συνολικά 61 γκολ με τη φανέλα της Μπάγερν σε 51 εμφανίσεις, παρέχοντας ένα πολύ καλό λόγο στους Γερμανούς να του ανανεώσουν το συμβόλαιο και μετά το καλοκαίρι του 2027.
Harry Kane is likely to sign a new contract at Bayern Munich despite an enquiry from Barcelona to his representatives.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 29, 2026
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