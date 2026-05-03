Η άσημη Έλβερσμπεργκ διέσυρε με 5-1 την Πάντερμπορν και έχει στο χέρι της την ιστορική άνοδο στην Bundesliga.

Το 2023, η Έλβερσμπεργκ πανηγύρισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την άνοδο στη Β' κατηγορία της Γερμανίας, ωστόσο η όρεξη είχε ανοίξει για τα καλά και αυτό φάνηκε όταν πέρυσι, στη δεύτερη μόλις σεζόν της στη 2.Bundesliga, έχασε μία ακόμη άνοδο στα μπαράζ με γκολ στις καθυστερήσεις. Φέτος, η άσημη ομάδα από το Σπίσεν-Έλβερσμπεργκ, μία κωμόπολη μερικών χιλιάδων κατοίκων από το Ζάαρλαντ, θέλει να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής και δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, έχει στα χέρια της το ένα από τα δύο απευθείας εισιτήρια για τα σαλόνια!

Η ομάδα του Βίνσεντ Βάγκνερ διέλυσε με 5-1 την πολύ πιο έμπειρη Πάντερμπορν στο ντέρμπι ανόδου και ανέβηκε δεύτερη, ούσα στο +1 από τους ηττημένους και το Αννόβερο. Με νίκη στα εναπομείναντα ματς με Φορτούνα Ντίσελντορφ (εκτός έδρας) και Πρόισεν Μίνστερ (εντός), η Έλβερσμπεργκ θα πανηγυρίσει την ιστορική άνοδο στην Bundesliga, ακολουθώντας τη Σάλκε και αφήνοντας μία εκ των προαναφερθεισών στα μπαράζ.