Γερμανία: Πώς μπορεί να βγει Ευρώπη η μισή Bundesliga
Από τους Άγγλους το περιμένει κανείς, ωστόσο η Γερμανία, δείχνει έτοιμη να κάνει και αυτή την έκπληξη. Όπως αναφέρει το Football Meets Data, μέχρι και οι μισές ομάδες της Bundesliga μπορούν να βγουν του χρόνου στην Ευρώπη, αρκεί να καλυφθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις!
Αρχικά, πρέπει η Γερμανία να πάρει τη δεύτερη θέση από την Ισπανία στη φετινή βαθμολογία της Bundesliga, με τις προκρίσεις των Μπάγερν Μονάχου και Φράιμπουργκ εις βάρος των Ρεάλ Μαδρίτης και Θέλτα αντίστοιχα να παίζουν σημαντικό ρόλο.
Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Γιούλιαν Σούστερ είναι αυτή που μπορεί να ρυθμίσει τα πάντα, καθώς πρέπει να κατακτήσει το Europa League (παίζει με την Μπράγκα στα ημιτελικά), να ΜΗΝ κατακτήσει το Κύπελλο Γερμανίας (παίζει με τη Στουτγκάρδη στα ημιτελικά) και να τερματίσει κάτω από την έβδομη θέση στο πρωτάθλημα (αυτή τη στιγμή είναι όγδοη και στο -2 από τον έβδομο).
Εάν συμβούν όλα αυτά, τότε η Γερμανία θα έχει έξι ομάδες στο Champions League (τέσσερις κανονικά, μία χάρη στη βαθμολογία της UEFA και την κάτοχο του Europa League), δύο στο Europa και μία στο Conference, όπως συνέβη και φέτος με την Αγγλία χάρη στις περσινές επιδόσεις των ομάδων της.
💥 9th place in 🇩🇪 Bundesliga can lead to European football!— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 17, 2026
This is what needs to happen:
✔️ 🇩🇪 Germany to finish Top 2 in seasonal country ranking
✔️ 🇩🇪 Freiburg to win 🟠 UEL
✔️ 🇩🇪 Freiburg NOT to win 🏆 DFB Pokal
✔️ 🇩🇪 Freiburg to finish below Top 7 in Bundesliga
If all…
📉 Horrible day for 🇪🇸 Spain with 0-0-3.— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 16, 2026
Silver lining is that 🇪🇸 Rayo avoided total disaster in 🇬🇷 Athens and managed to qualify with a defeat, thus adding +0.063 via bonus pts.
Had Germany not lost Mainz, they'd be big favorites.
But now it's totally open!
🇵🇹 Portugal is…
