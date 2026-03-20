Λειψία - Χόφενχαϊμ 5-0: Την κατάπιε στο γήπεδο κι ανέβηκε τρίτη
Μαίνεται η μάχη στη Γερμανία για την έξοδο στο Champions League. Η Λειψία έκανε ό,τι ήθελε στην «Red Bull Arena» απέναντι στην Χόφενχαϊμ, της έκανε τη ζωή κόλαση στο πρώτο μέρος και με το εκκωφαντικό 5-0 βρέθηκε στην 3η θέση της Bundesliga, υπερτερώντας σε τριπλή ισοβαθμία απέναντι σε Χόφενχαϊμ και Στουτγκάρδη.
Οι Ταύροι ήταν καταιγιστικοί πριν το ημίχρονο κι έφτασαν σε ένα άνετο 4-0. Το σκορ άνοιξε στο 17΄ο Γκρούντα, με τον Μπουμγκάρτνερ να διαμορφώνει το 2-0 τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 30΄ο Αυστριακός ανέβασε ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ, με τον Γκρούντα να παίρνει ξανά τη σκυτάλη στο 44΄για το 4-0.
Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Χένρικς στο 78΄για το εκκωφαντικό 5-0 των γηπεδούχων που έβαλαν πλώρη για.... αστέρια.
