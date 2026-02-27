Συνέχισε την ανοδική της πορεία η Άουγκσμπουργκ, που επικράτησε 2-0 της Κολωνίας εντός έδρας.

Πέμπτη νίκη σε έξι αγωνιστικές στην Bundesliga για την Άουγκσμπουργκ, που επικράτησε 2-0 της Κολωνίας εντός έδρας και πλέον κάνει όνειρα μέχρι και για Ευρώπη, καθώς ανέβηκε ένατη στη βαθμολογία. Εκτός αποστολής έμεινε για τους νικητές ο Δημήτρης Γιαννούλης, λόγω προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση αλλά δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια απειλητική προϋπόθεση για την αντίπαλη εστία, με τους Τράγους από την άλλη να αγγίζουν το γκολ στο 38' αλλά να βλέπουν την κεφαλιά του Μάρτελ στο 38' να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Το πρώτο μέρος, εντέλει, ολοκληρώθηκε δίχως τέρματα.

Εντέλει, η ισορροπία διαταράχθηκε στο 55o λεπτό, όταν ο Μπανκς έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ριμπέιρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα εξ επαφής με εξαιρετικό τελείωμα για το 1-0. Τη νίκη σφράγισε στις καθυστερήσεις με σουτ προ κενής εστίας ο Κλοντ-Μορίς, με τους Βαυαρούς να παίρνουν μία ακόμη νίκη και να επιβεβαιώνουν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.