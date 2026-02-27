Λιγότερο… σέξι, περισσότερη επιτυχία

Ο Λευτέρης Ντανοβασίλης γράφει για την Ντόρτμουντ, που μετά τον αποκλεισμό από την Αταλάντα έχει άλλον έναν τελικό μπροστά της: αυτόν με την Μπάγερν για την Bundesliga.

Στη συνέντευξη τύπου πριν τον επαναληπτικό με την Αταλάντα, ο Νίκο Κόβατς ρωτήθηκε για το επόμενο παιχνίδι: το ντέρμπι τίτλου στη Γερμανία. «Επιμένω να κοιτάζω πίσω με τον καθρέφτη», απάντησε ο Κροάτης με χαμόγελο. Εδώ και κάποιες εβδομάδες είναι σαν να υπάρχει η πίεση όλοι στο Ντόρτμουντ να δηλώσουν ότι διεκδικούν στα ίσα το πρωτάθλημα. Η Bundesliga πρέπει να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον.

Ο τεχνικός της Μπορούσια μπορεί να απέφυγε τη λάθος απάντηση και να έμεινε προσγειωμένος - για καλή του τύχη - αλλά φαίνεται ότι οι υπόλοιποι όντως πίστεψαν ότι η πρόκριση στο Champions League ήταν τελειωμένη. Ότι στη συνέχεια θα είχαν την ευκαιρία στο ντέρμπι κορυφής να κάνουν τη «δήλωσή» τους. Τελικά, το μοναδικό που έγινε ξεκάθαρο για ακόμα μία φορά είναι η συνηθισμένη ιστορία: όταν η πίεση αυξάνεται, η Ντόρτμουντ θα βρει τον τρόπο να τα κάνει θάλασσα. Αυτό που συνέβη στο Μπέργκαμο ήταν σοκαριστικό για όλους στον σύλλογο.

Ο Κόβατς αναλώθηκε σε μία σειρά από κλισέ μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό. Μεταξύ άλλων, μίλησε για έλλειψη «θέλησης» και «σωστής αμυντικής νοοτροπίας». Από αυτά που είπε, τίποτα δεν έδωσε κάποια βαθύτερη απάντηση για την εικόνα της ομάδας του. Ήταν απλά διαπιστώσεις, που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε. Η προσπάθεια να εξηγήσει μία αποτυχία έγινε ξανά με τον πιο απλοϊκό τρόπο. Ίσως αυτό να είναι και το πρόβλημα στο τέλος: στην Μπορούσια ποτέ τίποτα δεν είναι τόσο απλό.

Εδώ και πολλά χρόνια η λέξη «νοοτροπία» είναι πάντα στο προσκήνιο στο Ντόρτμουντ. Μπορεί να ξεχνιέται ανά περιόδους, μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κάτι απαξιωτικό, αλλά πάντα επανεμφανίζεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα. Όταν ο Κόβατς πήρε τη θέση του Σαχίν στον πάγκο, ένα από τα ζητούμενα ήταν ακριβώς αυτό: η νοοτροπία συνδέθηκε κατά κάποιον τρόπο με την πειθαρχία και την ωριμότητα και έπρεπε να αλλάξει. Ο Κροάτης κλήθηκε να χτίσει μία πιο «ανθεκτική» ομάδα, να αλλάξει λίγο την ταυτότητά της και να φέρει τη σταθερότητα. Το γεγονός, όμως, ότι πλέον η Μπορούσια παίζει πιο κοντρολαρισμένα και προσεκτικά δεν σημαίνει ότι έχει αφήσει πίσω της τις μέρες του χάους. Περισσότερο μοιάζει σαν μία προσπάθεια να βρεθεί μία φόρμουλα «ελεγχόμενου χάους». Κάτι τέτοιο, φυσικά, στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρξει.

Στα περισσότερα παιχνίδια των Βεστφαλών αυτό το χάος πάντα επικρατεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Υπό τις οδηγίες του Κόβατς η Μπορούσια μαζεύει 2,32 βαθμούς ανά παιχνίδι στην Bundesliga. Αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, θα έχει κάνει τη δεύτερη καλύτερη σεζόν στην ιστορία της μετά το 2011-12 με τον Κλοπ. Κάνει, επίσης, την κορυφαία της χρονιά από το 2018-19, όταν είχε 2 βαθμούς περισσότερους σε αυτό το σημείο της σεζόν, τρέχει αήττητο σερί 16 αγωνιστικών, ενώ παραμένει η μοναδική ομάδα που ακόμα δεν έχει ηττηθεί εντός έδρας στο πρωτάθλημα.



Παρόλα αυτά, είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ο προπονητής και όχι οι παίκτες κατηγορείται για έλλειψη «δημιουργικότητας». Η ομάδα του φέτος παίζει συνήθως παθητικά, η μία νίκη στο όριο διαδέχεται την άλλη, ενώ που και που βλέπουμε και κάποιο ξέσπασμα να θυμίζει τις εποχές του «ροκ» ποδοσφαίρου.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ποδόσφαιρο του Κόβατς δεν εμπνέει. Το Ντόρτμουντ ζει από το συναίσθημα, τρέφεται από αυτό και είναι κάτι που τώρα του λείπει. Δεν υπάρχει συνέντευξη τύπου, στην οποία να μην ρωτηθεί για την τακτική του. Το «ωραίο» ποδόσφαιρο, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του». Στο τέλος, ωστόσο, έχουν προκύψει σημαντικά ερωτήματα. Είναι το πρόβλημα η ποιότητα του ρόστερ και ο Κόβατς στην πραγματικότητα έχει πάρει ήδη περισσότερα από αυτά που κάποιος άλλος θα μπορούσε, ειδικά στην Bundesliga, ή είναι θέμα τακτικής και φιλοσοφίας του προπονητή; Το πιο πιθανό πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ο συνδυασμός τους…

Just how do BVB stop FC Bayern's Michael Olise in Der Klassiker?



With AWS, we take a deep dive into what makes the French maestro seemingly unstoppable🔎🎩#Bundesliga | #Rivals | #BMFDeepDive | @awscloud pic.twitter.com/ij461othoF — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 25, 2026



Πριν το παιχνίδι με την Ουνιόν (24/01) ο Κόβατς είχε δηλώσει «μην αμφισβητείτε τα πάντα». Ο αποκλεισμός από την Αταλάντα, όμως, έχει δικαίως θέσει σε αμφισβήτηση την επιτυχία ολόκληρης της σεζόν. Μετά από χρόνια που στόχος ήταν το «σέξι» ποδόσφαιρο, τους προηγούμενους μήνες το μότο άλλαξε: «λιγότερο σέξι ποδόσφαιρο, περισσότερη επιτυχία». Το πρώτο ισχύει αυτή τη στιγμή, αλλά όχι και το δεύτερο. Το δράμα των τελευταίων ημερών ίσως να έχει θετική επίδραση σε έναν σύλλογο, που πάντα παίρνει δύναμη από αυτό. Η Μπάγερν ταξιδεύει στο Ντόρτμουντ, έχοντας προβάδισμα 6 βαθμών στην κορυφή. Οι δυο τους συνολικά έχουν συγκεντρώσει 112: μόνο δύο φορές στην ιστορία της Bundesliga οι 2 πρωτοπόροι είχαν περισσότερους, το 2016 και το 2024.

Θα αναμετρηθούν οι δύο κορυφαίες άμυνες της κατηγορίας και οι δύο μοναδικές ομάδες, που έχουν σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια τους μέχρι τώρα (οι Βεστφαλοί, μάλιστα, έχουν ισοφαρίσει το ρεκόρ συλλόγου). Ένα ντέρμπι των αντιθέσεων, που θα κρίνει αν θα υπάρξει ενδιαφέρον και στη συνέχεια ή αν όλα τελειώσουν από τώρα…