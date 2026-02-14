Στο τελευταίο της τεστ πριν το ματς με τον Ολυμπιακό για το Champions League, η Λεβερκούζεν επικράτησε 4-0 της Ζανκτ Πάουλι εντός έδρας.

Δίχως να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Μπάγερ Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες στην Bundesliga, καθώς επικράτησε 4-0 εντός έδρας της Ζανκτ Πάουλι και έπιασε τη Λειψία στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Αυτό ήταν το τελευταίο τεστ πριν το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό για τα playoffs του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη (18/2, 22:00) στο Καραϊσκάκη, με τη Werkself να μετρά πέντε νίκες και μία ισοπαλία από την τελευταία φορά που επισκέφτηκε το γήπεδο των νταμπλούχων!

Έτσι έπαιξε η Λεβερκούζεν

Πιστός στο 3-4-2-1 ο Κάσπερ Χιούλμαντ, με τον Μπλάσβιχ να είναι κάτω από τα δοκάρια και τους Κουάνσα, Άντριχ και Ταπσόμπα να αποτελούν την τριάδα στα στόπερ. Βάθκεθ και Γκριμάλδο ήταν οι μπακ χαφ, με Παλάσιος και Γκαρθία στα χαφ. Μάσα και Πόκου επιλέχτηκαν πίσω από τον Σικ, ο οποίος ηγήθηκε της επίθεσης. Σε σχέση με το ματς ενάντια στην Γκλάντμπαχ πριν από μία εβδομάδα, υπήρξαν πέντε αλλαγές στο βασικό σχήμα, με Αρτούρ, Μπαντέ, Φερνάντες, Χόφμαν και Τίλμαν να ξεκινούν στον πάγκο.

Το ματς

Οι Ασπιρίνες ήθελαν ένα γρήγορο γκολ και ευτύχησαν να το βρουν μόλις στο 13', όταν μετά την κεφαλιά του Κουάνσα, η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι και εν συνεχεία στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, πριν αναπαυτεί στα δίχτυα του! Τα πράγματα έγιναν ακόμα καλύτερα για τους γηπεδούχους μέσα σε ένα λεπτό, με τον Βάθκεθ να βρίσκει με ωραία μπαλιά τον Σικ στο δεύτερο δοκάρι και εκείνον να σκοράρει με κεφαλιά, δίνοντας από νωρίς ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Τσέχος είχε αργότερα ευκαιρία και για δεύτερο τέρμα, ωστόσο το 2-0 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ακριβώς όπως το πρώτο, με τη Λεβερκούζεν να βρίσκει εκ νέου δίχτυα, αυτή τη φορά με κεφαλιά του Ταπσόμπα, που ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχοντας καθαρίσει ουσιαστικά το ματς, η Werkself έριξε στη συνέχεια ρυθμό και διαφύλαξε με άνεση το υπέρ της προβάδισμα, φτάνοντας εντέλει και σε τέταρτο γκολ με εξαιρετικό σουτ του Πόκου έξω από την περιοχή στο 68'.

Η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν

Μπλάσβιχ - Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα - Βάθκεθ (59' Αρτούρ), Γκαρθία, Παλάσιος (80' Τεριέ), Γκριμάλδο (72' Χόφμαν) - Μάσα (46' Τίλμαν), Πόκου - Σικ (59' Κοφάν)