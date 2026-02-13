Η Ντόρτμουντ ξεμπέρδεψε από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Μάιντζ, επικράτησε 4-0 και με συνέχεια στο νικηφόρο σερί έφτασε σε απόσταση βολής από την κορυφή!

Το κυνήγι της πρωτιάς συνεχίζεται για τη Ντόρτμουντ! Με καθοριστικό τον Γκιρασί και με χατ τρικ από ασίστ του Ρίερσον οι Βεστφαλοί σφράγισαν πρακτικά από το ημίχρονο την υπόθεση νίκη κόντρα στη Μάιντζ και με το τελικό 4-0 πλησίασαν την πρωτοπόρο Μπάγερν στους τρεις βαθμούς, αλλά με ματς περισσότερο.

Οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να ανοίξουν το σκορ, αφού μόλις στο 10΄ο Ρίερσον εκτέλεσε το φάουλ με σέντρα και με κεφαλιά του Γκιρασί η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Πέντε λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Μπάιερ να σκοράρει, όταν πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι από νέα ασίστ του Ρίερσον για να γράψει το 2-0.

Από τα πόδια του Νορβηγού προήλθε και το 3-0, αφού από δική του εκτέλεση κόρνερ στο 42΄ο Γκιρασί με νέα κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-0 σε ένα υπέροχο πρώτο ημίχρονο για τους Βεστφαλούς. Νομοτελειακά το δεύτερο μέρος απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τη Ντόρτμουντ να ρίχνει ταχύτητα και να αρκείται σε μια διαχείριση αποτελέσματος στο β΄μέρος.

Στο 84΄πάντως και με το αυτογκόλ του Κορ έφτασε στο χορταστικό 4-0 απέναντι στη Μάιντζ κι έδωσε συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα.