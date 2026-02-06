Στο ντεμπούτο του Άλμπερτ Ριέρα στον πάγκο, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έφερε εκτός έδρας ισοπαλία, 1-1, με την Ουνιόν Βερολίνου.

Ο Άλμπερτ Ριέρα ήλπιζε πως το ντεμπούτο του στον πάγκο της Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα συνδυαζόταν και με την πρώτη νίκη της ομάδας μετά από σχεδόν ένα δίμηνο, ωστόσο η εκτός έδρας αναμέτρηση για την Bundesliga με την Ουνιόν Βερολίνου έληξε ισόπαλη, 1-1, χάρη σε δύο γκολ στο φινάλε.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή της μπάλας αλλά να μην τη μετουσιώνουν σε αξιόλογες φάσεις, την ώρα που οι πρωτευουσιάνοι στηρίζονταν στις αντεπιθέσεις, με ανάλογη... μη επιτυχία. Κάπως έτσι,. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Το ματς παρέμεινε ανοιχτό και στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ουνιόν να έχει δοκάρι με τον Κεν στο 76' αλλά την Άιντραχτ να ανοίγει τελικά το σκορ επτά λεπτά αργότερα, με τον Μπράουν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με εξαιρετικό βολέ μέσα από την περιοχή. Ωστόσο, η χαρά των Αετών κράτησε μερικά δευτερόλεπτα, καθώς ο Χόιλουντ υπέπεσε σε πέναλτι και αποβλήθηκε, δίνοντας την ευκαιρία στον Κέρφελντ να ισοφαρίσει στο τελικό 1-1 στο 87'!