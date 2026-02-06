Ο Λούκα Βούσκοβιτς εντυπωσιάζει με τη φανέλα του Αμβούργου, προκαλώντας αμηχανία στους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου.

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες λέει ο λαός όταν προκύπτουν απροσδόκητα σφάλματα και φαίνεται πως τα λόγια αυτά, ταιριάζουν γάντι στην περίπτωση της Μπάγερν Μονάχου και του Λούκα Βούσκοβιτς. Λίγο πριν κλείσει τα 19 του χρόνια, ο Κροάτης στόπερ κερδίζει τις εντυπώσεις με τη φανέλα του Αμβούργου, σκοράροντας μάλιστα ενάντια στους Βαυαρούς την προηγούμενη αγωνιστική.

Ο πανύψηλος αμυντικός (1.93μ) αγωνίζεται στον Δεινόσαυρο με δανεισμό από την Τότεναμ, που τον απέκτησε έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από τη Χάιντουκ Σπλιτ το προηγούμενο καλοκαίρι, έχοντας να επιδείξει φέτος τέσσερα γκολ σε 19 συμμετοχές. Οι θαυμαστές του, πολλοί, με τον Ιβάν Ράκιτιτς να τον προτρέπει να πάει στην Μπάγερν και τον Λόταρ Ματέους να λέει πως «παίζει στα 18 του λες και έχει πάρει τρία Παγκόσμια Κύπελλα»!

Ο δε Τζόναθαν Τα, είπε μετά την γκέλα της Rekordmeister ενάντια στο Αμβούργο πως «είναι πολύ καλός για την ηλικία του, πρέπει να συνεχίσει έτσι, μου αρέσει η ενέργεια που φέρνει στο χορτάρι». Όλα αυτά, για κάποιον που θα μπορούσε να του... φάει τη θέση στο μέλλον! Κι αυτό γιατί η Μπάγερν συνδέεται έντονα με τον πιτσιρικά, ο οποίος όμως θα μπορούσε να είναι ήδη κάτοικος Μονάχου..

Βλέπετε, όπως αναφέρει η Bild, ο παίκτης είχε προταθεί στους Βαυαρούς τον Φεβρουάριο του 2023, έναντι τιμής 3+2 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, η αναφορά σκάουτινγκ του παίκτη έκανε λόγο για έναν ποδοσφαιριστή «αλαζόνα με την μπάλα» και που «δεν μας αρέσει πολύ»! Κάπως έτσι, οι ιθύνοντες της Μπάγερν αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην απόκτησή του. Τώρα, αν το επιχειρήσουν, θα χρειαστεί να βάλουν πολύ πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, με το Transfermarkt να τον κοστολογεί στα 40 εκατομμύρια...