Νέο κεφάλαιο στην καριέρα του Θωμά Καστανάρα, ο οποίος άφησε την Στουτγκάρδη για να συνεχίσει την καριέρα του στην Άουγκσμπουργκ.

Πριν από περίπου δύο με τρία χρόνια, ήταν ένα από τα κορυφαία ταλέντα στο γερμανικό ποδόσφαιρο, εντυπωσιάζοντας με τα μικρά κλιμάκια της Στουτγκάρδη. Συγκεκριμένα είχε 13 γκολ και 2 ασίστ σε 23 παιχνίδια με την Κ17 και είχε φτάσει τα 30 τέρματα και τις 7 ασίστ σε 26 ματς με την Κ19.

Οι επιδόσεις του ήταν εντυπωσιακές, κερδίζοντας το επαγγελματικό συμβόλαιο, έχοντας τέσσερις συμμετοχές με την πρώτη ομάδα και αποτελώντας βασικό μέλος της Β' ομάδας στην τρίτη κατηγορία όπου έπαιξε σε 71 αγώνες με απολογισμό 23 γκολ και 7 ασίστ, έχοντας μεσολαβήσει και ένας δανεισμός στην Ουλμ (18 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ).

Ο Θωμάς Καστανάρας ταλαιπωρείται από το καλοκαίρι με έναν τραυματισμό στο γόνατο, ο οποίος τον άφησε για όλο το πρώτο εξάμηνο της σεζόν εκτός δράσης και πλέον βρίσκεται σε κατάσταση επιστροφής, με την Άουγκσμπουργκ να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να τον κάνει δικό της.

Η ομάδα του Γιαννούλη έπεισε τον 23χρονο φορ και εκείνος αποχώρησε από την αγαπημένη του Στουτγκάρδη προκειμένου να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του, το οποίο είχε δείξει σε μεγάλο βαθμό όταν ήταν στα 18 με 20 του.

Ο ομογενής φορ έχει φορέσει το εθνόσημο της χώρας μας τόσο με την Κ17 όσο και με την Κ19, ωστόσο αποδέχθηκε την κλήση της γερμανικής ομοσπονδίας για την Κ20 με την οποία έχει πραγματοποιήσει δύο συμμετοχές. Αυτή τη στιγμή έχει τη γερμανική υπηκοότητα όμως μέχρι να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα, μπορεί να κληθεί και από την Ελλάδα.