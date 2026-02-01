Η ουραγός Χάιντενχαϊμ έβαλε δύσκολα στην Ντόρτμουντ, όμως η Μπορούσια πήρε τη νίκη με σκορ 3-2 και είναι στο -6 από την Μπάγερν Μονάχου.

Τα χρειάστηκε ενάντια στη Χάιντενχαϊμ η Ντόρτμουντ, ωστόσο κατάφερε να τη νικήσει 3-2 εντός έδρας και να μαζέψει τη διαφορά από την κορυφή της βαθμολογίας της Bundesliga και την Μπάγερν Μονάχου στους έξι βαθμούς.

Ο Άντον έβαλε μπροστά στο σκορ τους Βεστφαλούς στο 44', με τον Νάιχαους να προλαβαίνει να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και ακολούθως να βάζει μπροστά στο σκορ τους ουραγούς με γκολ στο 48'! Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Γκιρασί, που πρώτα ισοφάρισε με πέναλτι (68') και δευτερόλεπτα αργότερα έκανε ανατροπή στην ανατροπή (69'). Μάλιστα, ο Αφρικανός φορ είχε την ευκαιρία και για χατ τρικ, όμως έχασε πέναλτι στο 85'.

Στουτγκάρδη – Φράιμπουργκ 1-0

Δυσκολεύτηκε αλλά συνέχισε την πορεία της προς την έξοδο στο Champions League η Στουτγκάρδη, που επιβλήθηκε 1-0 της Φράιμπουργκ εντός έδρας. Το υπέροχο γκολ του Ντεμίροβιτς στο 90ό λεπτό λύτρωσε τους Σουηβούς, που είναι τέταρτοι στη βαθμολογία και άφησαν στο -3 τη Λειψία. Από την άλλη, οι ηττημένοι παρέμειναν έβδομοι, με τη διαφορά τους από την εξάδα να φτάνει πλέον τους οκτώ βαθμούς και με ματς λιγότερο από την έκτη, Λεβερκούζεν.