Bundesliga: «Αστεράτη» νίκη για τη Χόφενχαϊμ, γκέλαρε στο 90΄+3΄η Λειψία
Φουλ τις μηχανές για την έξοδο στο επόμενο Champions League έχει βάλει η Χόφενχαϊμ, η οποία πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη της στη Βρέμη με το 2-0 επί της Βέρντερ και παρέμεινε στην τρίτη θέση της Bundesliga.
Το γκολ του Πρας στο 44΄ άνοιξε το δρόμο της νίκης, παρά την αποβολή του Μπέργκερ στο 52΄που άφησε τη Χόφενχαϊμ με δέκα παίκτες. Μόλις δυο λεπτά αργότερα άλλωστε ο Πρόμελ πέτυχε το 2-0 και σφράγισε το τρίποντο απέναντι στους γηπεδούχους που συνεχίζουν να φλερτάρουν με την επικίνδυνη ζώνη.
Την ίδια ώρα η Λειψία έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι με μαχαιριά στο 90΄+3΄. Οι Ταύροι είχαν πάρει το προβάδισμα από το 66΄ χάρη στο γκολ του Ντιομάντε, όμως το εύστοχο πέναλτι του Καρς στις καθυστερήσεις τους κράτησε στην ισοπαλία.
