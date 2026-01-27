Σε τροχιά Champions League παρέμεινε η Χόφενχαϊμ που λύγισε με 2-0 τη Βέρντερ Βρέμης. Οριακά εντός τετράδας η Λειψία που ισοφαρίστηκε στο 90΄+3΄από τη Ζανκτ Πάουλι.

Φουλ τις μηχανές για την έξοδο στο επόμενο Champions League έχει βάλει η Χόφενχαϊμ, η οποία πανηγύρισε την τέταρτη σερί νίκη της στη Βρέμη με το 2-0 επί της Βέρντερ και παρέμεινε στην τρίτη θέση της Bundesliga.

Το γκολ του Πρας στο 44΄ άνοιξε το δρόμο της νίκης, παρά την αποβολή του Μπέργκερ στο 52΄που άφησε τη Χόφενχαϊμ με δέκα παίκτες. Μόλις δυο λεπτά αργότερα άλλωστε ο Πρόμελ πέτυχε το 2-0 και σφράγισε το τρίποντο απέναντι στους γηπεδούχους που συνεχίζουν να φλερτάρουν με την επικίνδυνη ζώνη.

Την ίδια ώρα η Λειψία έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι με μαχαιριά στο 90΄+3΄. Οι Ταύροι είχαν πάρει το προβάδισμα από το 66΄ χάρη στο γκολ του Ντιομάντε, όμως το εύστοχο πέναλτι του Καρς στις καθυστερήσεις τους κράτησε στην ισοπαλία.