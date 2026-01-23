Ισόπαλο χωρίς τέρματα το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στη Ζανκτ ΠάουλΙ και το Αμβούργο, με τους γηπεδούχους να μένουν κάτω από την επικίνδυνη ζώνη.

Το 113ο ντέρμπι της πόλης, ανάμεσα στη Ζανκτ Πάουλι και το Αμβούργο, πέρασε στην ιστορία για τα δεκάδες καπνογόνα, τα πολύ σκληρά μαρκαρίσματα και την ένταση ανάμεσα στον Πίρκα και τον Μπαλντέ, όχι όμως για το ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα, με τους γηπεδούχους να παραμένουν κάτω από την επικίνδυνη ζώνη.

Η πορεία των οπαδών της Ζανκτ Πάουλι στην πόλη και η πυροτεχνική επίδειξη των οπαδών του Αμβούργου ανάγκασαν την αστυνομία να κινητοποιήσει εκατοντάδες άνδρες, υδροφόρα, τεθωρακισμένα οχήματα και ελικόπτερα για την ασφάλεια του ντέρμπι. Η ένταση μεταφέρθηκε και στον αγωνιστικό χώρο, με τα σκληρά μαρκαρίσματα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν φτωχό σε φάσεις, αλλά πλούσιο σε... ξύλο ανάμεσα στους παίκτες.

Στην ανάπαυλα, οι οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας πήραν τη σκυτάλη και τα εκατοντάδες καπνογόνα καθυστέρησαν την επανέναρξη του παιχνιδιού για περισσότερα από δέκα λεπτά. Το ντέρμπι παρέμεινε σκληρό μέχρι το φινάλε, χωρίς κάποια ιδιαίτερη φάση. Μια ατομική προσπάθεια του Τζόουνς για τη Ζανκτ Πάουλι ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στο δεύτερο 45λεπτο. Το παιχνίδι έληξε χωρίς γκολ, αλλά η πόλη του Αμβούργου έζησε ένα ακόμα επεισοδιακό κεφάλαιο της ιστορίας του ντέρμπι.