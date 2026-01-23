Δεκάδες καπνογόνα προκάλεσαν αποπνικτική ατμόσφαιρα και επηρέασαν την έναρξη του β' ημιχρόνου στο ντέρμπι Σαν Πάουλι - Αμβούργο.

Η σημερινή αγωνιστική της Bundesliga εστιάζει στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι μεταξύ Σαν Πάουλι - Αμβούργο, όπου δεν έλειψαν τα απρόοπτα. Το β' ημίχρονο ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου 10 λεπτών, καθώς οι οπαδοί των γηπεδούχων γέμισαν το γήπεδο με δεκάδες καπνογόνα κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Όπως ήταν φυσικό, η εξέλιξη αυτή επηρέασε το παιχνίδι και υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση πριν τη σέντρα του β' μέρους, ενώ και πριν τον αγώνα οπαδοί και των δύο ομάδων είχαν κατακλύσει τους δρόμους δημιουργώντας εκρηκτική ατμόσφαιρα ενόψει του αγώνα. Το ντέρμπι του Αμβούργου είναι ένα από τα πιο καυτά με μεγάλη κόντρα και αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες.