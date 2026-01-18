Η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη προηγήθηκε με δύο τέρματα ενάντια στη Φράιμπουργκ, η οποία ωστόσο επέστρεψε και ισοφάρισε σε 2-2.

Σε ένα ματς που κρίθηκε από δύο δίλεπτα ξεσπάσματα κάθε ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, η Άουγκσμπουργκ του Δημήτρη Γιαννούλη, που αγωνίστηκε στα 63 λεπτά, έμεινε στο 2-2 με τη Φράιμπουργκ εντός έδρας, χάνοντας την ευκαιρία για νίκη-ανάσα και παραμένοντας χαμηλά στη βαθμολογία της Bundesliga.

Το πρώτο ημίχρονο περιλάμβανε μερικές αξιόλογες φάσεις για κάθε ομάδα, ωστόσο καμία εξ αυτών δεν έφερε γκολ, με τον 0-0 να είναι το αποτέλεσμα στην ανάπαυλα. Τα δεδομένα άλλαξαν άμεσα με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, καθώς στο 47ο λεπτό ο Κλοντ-Μορίς σκόραρε με σουτ μέσα από την περιοχή και έβαλε μπροστά τους Βαυαρούς. Τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα για την Άουγκσμπουργκ δύο λεπτά αργότερα, όταν η εξαιρετική κεφαλιά του Ρετζμπεκιάι μέσα από την περιοχή διπλασίασε τα τέρματά της, βάζοντας γερές βάσεις νίκης!

Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο δεν το έβαλαν κάτω και μπήκαν ξανά στο ματς στο 60', όταν ο κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό βολέ του Σουζούκι μέσα από την περιοχή μετά από εκτέλεση κόρνερ. Δύο λεπτά μετά δε, ήρθε η απάντηση με το ίδιο νόμισμα από πλευράς Φράιμπουργκ, με τον Ματάνοβιτς να σκοράρει από κοντά και να ισοφαρίζει σε 2-2, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τους φιλοξενούμενους να έχουν στη συνέχεια και ακυρωθέν γκολ!