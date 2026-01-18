Στουτγκάρδη- Ουνιόν Βερολίνου 1-1: Χωρίς τον Κραλ και ανώμαλη προσγείωση στο φινάλε
Η Στουτγκάρδη και η Ουνιόν Βερολίνου μοιράστηκαν βαθμούς σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ευκαιρίες, με το τελικό 1-1 να αφήνει την τέταρτη θέση στη Στουτγκάρδη και την Ούνιον να υποχωρεί στην όγδοη της βαθμολογίας της Bundesliga. Για τους φιλοξενούμενους δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή ο μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού, Άλεξ Κράλ, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στο προηγούμενο ματς.
Το προβάδισμα ήρθε στο 58’, όταν ο Φίρχιχ συνεργάστηκε με τον Χέντρικς και με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ για τους γηπεδούχους. Η Ούνιον προσπάθησε να αντιδράσει, στο 61’ ο Λιβάν Μπούρκου και στο 65’ ο Αντρέι Ίλιτς απείλησαν την εστία, αλλά οι προσπάθειές τους μπλοκαρίστηκαν από τον Φρέντερικ Ρόννοου. Οι Ντένιζ Ουντάβ και Άντζελο Στίλερ είχαν απειλήσει νωρίτερα, όμως η πίεση απέδωσε καρπούς στο 83’, όταν ο Γου-γιονγκ ισοφάρισε, βάζοντας ξανά φωτιά στο παιχνίδι και κλείδωσε το τελικό 1-1, αλλά και την τρίτη διαδοχική ισοπαλία για την ομάδα του στο πρωτάθλημα.
