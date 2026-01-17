Bundesliga: Λύτρωση στο τέλος για την Ντόρτμουντ
Με τέρμα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Ντόρτμουντ υπερκέρασε το εμπόδιο της ουραγού Σανκτ Πάουλι, επικράτησε 3-2 και βρέθηκε στο -8 από την κορυφή. Οι Βεστφαλοί προηγήθηκαν στο 45'+1' με τον Μπραντ, ενώ στο 54' ο Αντεγιέμι σημείωσε το 2-0. Ο Σαντς μείωσε για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Τζόουνς έφερε το ματς στα ίσα. Η Ντόρτμουντ πίεσε ασφυκτικά, κέρδισε πέναλτι και ο Τσαν διαμόρφωσε στο τέλος του ματς το 3-0. Στον πάτο της βαθμολογίας έμειναν οι φιλοξενούμενοι.
H Κολωνία επέστρεψε στις νίκες, επικράτησε 2-1 της Μάιντς και πήρε βαθμολογική ανάσα. Αντίθετα, οι φιλοξενούμενοι είναι στην τελευταία θέση με τη Σανκτ Πάουλι. Ο Μπελ άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους, αλλά στο 57' ο κορυφαίος της αναμέτρησης, Ατσε έφερε το ματς στα ίσα. Ο ίδιος παίκτης στο 85' ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.
Ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε το ματς ανάμεσα στο Αμβούργο και την Γκλάντμπαχ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν μικρή ανάσα, αφού βρέθηκαν στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη (αγωνίστηκε βασικός) παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στην Χάιντενχαϊμ, με την τελευταία να παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Μπεκ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, αλλά ο Γενς έφερε το ματς στα ίσα.
