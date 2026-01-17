Κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Χόφενχαϊμ, ο βασικός τερματοφύλακας της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Μαρκ Φλέκεν, αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Μετά τον Ταπσόμπα, που επέστρεψε τραυματίας από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, η Μπάγερ Λεβερκούζεν είδε και τον Φλέκεν να αντιμετωπίζει πρόβλημα, λίγες ημέρες πριν το ματς με τον Ολυμπιακό για το Champions League!

Ο Ολλανδός τερματοφύλακας αντικαταστάθηκε με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στο ματς με τη Χόφενχαϊμ από τον Μπλάσβιχ, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον αστράγαλο, με τον Κάσπερ Χιούλμαντ να μην θέλει να ρισκάρει και να τον βγάζει με αλλαγή.

Μένει φυσικά να δούμε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο έμπειρος γκολκίπερ, το οποίο θα κρίνει και το αν θα είναι διαθέσιμος για την επερχόμενη αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη, την ερχόμενη Τρίτη (20/01, 22:00). Ο Φλέκεν έχει μετρήσει φέτος 26 συμμετοχές έχοντας αποκτηθεί το καλοκαίρι από την Μπρέντφορντ έναντι έντεκα εκατομμυρίων ευρώ.