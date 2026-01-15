Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν 1-1: Κομβικός Κραλ στο 90΄+2΄για το βαθμό των πρωτευουσιάνων

Με καταλυτική συμβολή του μεταγραφικού στόχου του Παναθηναϊκού, Άλεξ Κραλ, η Ουνιόν ισοφάρισε στο 90΄+2΄σε 1-1 την Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη και δεν της επέτρεψε να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη.

Με πρωταγωνιστή τον μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού Άλεξ Κραλ, η αναμέτρηση Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου για τη 17η αγωνιστική της Bundesliga έληξε ισόπαλη.

Δύο γκολ στις καθυστερήσεις των ημιχρόνων έκριναν την έκβαση του αγώνα της Βαυαρίας. Η Άουγκσμπουργκ μέχρι τον χρόνο των καθυστερήσεων κρατούσε ένα σημαντικό τρίποντο στα χέρια της, για να απομακρυνθεί από τη ζώνη του υποβιβασμού, όμως η Ουνιόν Βερολίνου την πλήγωσε στο 90΄+2΄με το τελικό 1-1 που κράτησε την αντίπαλό της κοντά στην επικίνδυνη ζώνη.

Με τον Δημήτρη Γιαννούλη στο αρχικό σχήμα και μετά την ολιγόλεπτη διακοπή μετά τη ρίψη αντικειμένων στο 32΄, η Άουγκσμπουργκ τελικά προηγήθηκε στο 45΄+6΄με σουτάρα του Κλοντ-Μορίς. Στο 82' ο μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού, Άλεξ Κραλ, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κεντίρα και αποδείχθηκε καταλυτικός για την ισοφάριση.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα εξαιτίας της αποβολής του Κον στο 89΄, οι Βερολινέζοι ισοφάρισαν στο 90΄+2΄όταν έπειτα από σέντρα του Κραλ από δεξιά και... αναμπουμπούλα στην περιοχή, η μπάλα κατέληξε στον Λιούμπισιτς που με προβολή γλίτωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στο 90΄+2΄.

 

Δείτε το γκολ με τη συμμετοχή του Κραλ

