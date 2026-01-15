Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν: Προσωρινή διακοπή, οπαδοί πέταξαν μπαλάκια στο γήπεδο
Στο ίδιο έργο θεατές με ακόμα μια προσωρινή διακοπή σε αγώνα της Bundesliga από διαμαρτυρία των οπαδών. Αυτή τη φορά το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή τους στη Βαυαρία και στην αναμέτρηση Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου, η οποία άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής στη Γερμανία.
Στο 32΄συγκεκριμένα η ροή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά, όταν οι οπαδοί της Άουγκσμπουργκ πέταξαν λαστιχένια μπαλάκια στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για την ώρα που προγραμματίστηκε το ματς.
Αμέσως ειδικά επιτελεία μπήκαν στο γήπεδο για να μαζέψουν τις μπάλες και να επιτρέψουν τη ροή του αγώνα, ο οποίος συνεχίστηκε ξανά μετά από ολιγόλεπτη διακοπή.
Play has been halted as players clear the pitch of items that have been thrown from the stands by Augsburg fans in protest at the kick off time. Han-Noah Massengo is using the break to test his juggling skills. #FCAFCU pic.twitter.com/GZQY2OyByb— Football24/7 (@foet247europa) January 15, 2026
