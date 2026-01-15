Σε ολιγόλεπτη διακοπή οδηγήθηκε ο αγώνας Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου στη Bundesliga, όταν οπαδοί πέταξαν μπαλάκια στο γήπεδο ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Στο ίδιο έργο θεατές με ακόμα μια προσωρινή διακοπή σε αγώνα της Bundesliga από διαμαρτυρία των οπαδών. Αυτή τη φορά το φαινόμενο έκανε την εμφάνισή τους στη Βαυαρία και στην αναμέτρηση Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν Βερολίνου, η οποία άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής στη Γερμανία.

Στο 32΄συγκεκριμένα η ροή του αγώνα διακόπηκε προσωρινά, όταν οι οπαδοί της Άουγκσμπουργκ πέταξαν λαστιχένια μπαλάκια στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για την ώρα που προγραμματίστηκε το ματς.

Αμέσως ειδικά επιτελεία μπήκαν στο γήπεδο για να μαζέψουν τις μπάλες και να επιτρέψουν τη ροή του αγώνα, ο οποίος συνεχίστηκε ξανά μετά από ολιγόλεπτη διακοπή.