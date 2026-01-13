Η Ντόρτμουντ επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 3-0 της Βέρντερ Βρέμης, την ώρα που η Μάιντς λύγιζε με 2-1 τη Χάιντενχαϊμ.

Άμεση ήταν η επιστροφή της Ντόρτμουντ στα θετικά αποτελέσματα, με την Μπορούσια να επικρατεί 3-0 της Βέρντερ Βρέμης εντός έδρας και να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Bundesliga. Ο Σλότερμπεκ άνοιξε τον δρόμο για το τρίποντο με κεφαλιά στο ενδέκατο λεπτό, με Σάμπιτσερ (76') και Γκιρασί (83') να ξεχειλώνουν το σκορ στο φινάλε.

Την ίδια ώρα, η Μάιντς έπαιρνε βαθιά ανάσα με την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες και δεύτερη συνολικά φέτος, λυγίζοντας με 2-1 τη Χάιντενχαϊμ στο ντέρμπι ουραγών! Βίντμερ (30') και Αμίρι (48') βρήκαν δίχτυα για τους νικητές, με τον Σίμερ να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα.

Πήρε φόρα η Στουτγκάρδη

Νωρίτερα, η Στουτγκάρδη σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της και ανέβηκε τρίτη, επικρατώντας 3-2 της Άιντραχτ Φρανκφούρτης εντός έδρας. Ο Κρίστενσεν έβαλε μπροστά στο σκορ τους Αετούς στο πέμπτο μόλις λεπτό, με τους Ντεμίροβιτς (27') και Ουντάβ (35') να ανατρέπουν τα δεδομένα πριν το ημίχρονο.

Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης εξελίχτηκαν σε θρίλερ, καθώς ο Αμαϊμουνί ισοφάρισε στο 80ό λεπτό, με τον Νάρτεϊ να λυτρώνει εντέλει τους Σουηβούς στο 87', χαρίζοντάς τους τούς τρεις βαθμούς της νίκης.