Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου στην «Allianz Arena», με τη Μπάγερν να στήνει πάρτι και να διαλύει με 8-1 τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη για ένα ιδανικό ποδαρικό στο 2026!

Καλύτερο ποδαρικό στο 2026 δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί η Μπάγερν... Οι Βαυαροί έκαναν ό,τι ήθελαν στο δεύτερο μέρος απέναντι στη φάντασμα της Βόλφσμπουργκ, η οποία με το Κωνσταντίνο Κουλιεράκη δεν μπορούσε να προβάλει την παραμικρή αντίσταση στην «Allianz Arena». Και με το πνεύμα παραδομένο είδε τη Μπάγερν να της ρίχνει οκτώ γκολ και με το τελικό 8-1 να ξεφεύγει στο +11 από τη δεύτερη Ντόρτμουντ.

Στο πρώτο μέρος πάντως δεν υπήρχαν σημάδια για τη σφαγή που θα ακολουθούσε μετά την ανάπαυλα. Η Μπάγερν είχε μεν πάρει το προβάδισμα από το πρώτο 45λεπτο χάρη στο αυτογκόλ του Φίσερ (5΄) και το γκολ του Λουίς Ντίας (30΄), με τους Λύκους να έχουν ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 με τον Πετσίνοβιτς στο 13΄. Το 2-1 του ημιχρόνου δεν ήταν λοιπόν καταδικαστικό για τους Λύκους, οι οποίοι ωστόσο δεν κατέβηκαν ποτέ στο γήπεδο για την επανάληψη.

Και μέσα στα πρώτα λεπτά του β΄μέρους, η Μπάγερν κλείδωσε το τρίποντο. Αρχικά στο 50΄ο Ολίσε έγραψε το 3-1, με το αυτογκόλ του Γιενς τρία λεπτά αργότερα να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-1. Μέσα σε δευτερόλεπτα οι Γκερέιρο και Κέιν εκτόξευσαν το σκορ στο 6-1 (68΄,69΄), προτού οι Ολίσε και Γκορέτσκα με γκολ στο τελευταίο τέταρτο διαμορφώσουν τον θρίαμβο των Βαυαρών.

Ξέσπασε με τεσσάρα η Γκλάντμπαχ

Η Γκλάντμπαχ επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς με... άγριες διαθέσεις αφού γέμισε τις μπαταρίες της κατά τη διακοπή της Bundesliga και ισοπέδωσε με 4-0 την Άουγκσμπουργκ του (τιμωρημένου) Γιαννούλη στο πρώτο ματς του 2026. Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Σκάλι στο 8, με το πέναλτι του Ντικς στο 20΄να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Ο Ταμπάκοβιτς με δυο δικά του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 4-0 που ανέβασε τα Πουλάρια στη 10η θέση.