Η Λεβερκούζεν, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League, υπέστη βαριά ήττα από την Στουτγκάρδη (1-4) και ξεκίνησε με το αριστερό το 2026.

Η Μπάγερν Λεβερκούζεν, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 20/1 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, μπήκε με το αριστερό στο 2026 γνωρίζοντας βαριά ήττα από την Στουτγκάρδη με 1-4 εντός έδρας.

Η Στουτγκάρδη πέταγε φωτιές στη «Bay Arena» από το α΄ ημίχρονο. Μόλις στο 7' ξεκίνησε το πάρτι με τον Λέβελινγκ, ο οποίος πήρε την κάθετη πάσα του Ούνταφ και από κοντινή απόσταση δεν είχε κανένα πρόβλημα για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι συνέχιζαν να ανεβάζουν στροφές δημιουργώντας επικίνδυνες φάσεις στα καρέ του Φλέκερ, μέχρι που ο Μπελοσιάν στο 28' έκανε φάουλ μες στην περιοχή και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι. Ο Μίτελσταντ ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε δίνοντας αέρα δύο τερμάτων από νωρίς.

Οι γηπεδούχοι παραταγμένοι σε 3-4-2-1 δεν μπορούσαν να βρουν τους χώρους και να απειλήσουν χάνοντας τελείως την συγκέντρωσή τους. Αντιθέτως η ομάδα του Σεβαστιάν Χένες έκανε ό,τι ήθελε. O Λέβελινγκ ξαναχτύπησε στο 45' με ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή μετά από ασίστ που του σέρβιρε ξανά ο Ούνταφ ενώ δύο λεπτά αργότερα οι ρόλοι αντιστράφηκαν με τον Γερμανό φορ να ανεβάζει το σκορ στο υπέρ τους 4-0.

Στο β΄ ημίχρονο οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν δυναμικά και στο 66' η πίεση έφερε αποτέλεσμα αφού ο Σάμποτ έκανε φάουλ στον Τίλμαν μες στην περιοχή και ο Γκριμάλντο ευστόχησε από τα 11 βήματα μειώνοντας σε 1-4. Οι Ασπιρίνες προσπάθησαν να πάρουν τα πάνω τους αλλά το σκορ έμεινε αμετάβλητο μέχρι το φινάλε.

Η Λεβερκούζεν είχε και τις απουσίες των Σεχίρ, Κοφανέ και Μάζα λόγω των υποχρεώσεων τους με τις Εθνικές τους Ομάδες στο Copa Africa. Τώρα βρίσκεται στην 4η θέση με 29 βαθμούς, όσους έχει και η Στουτγκάρδη χάνοντας την ευκαιρία να ισχυροποιήσει τη θέση της στην πρώτη τετράδα.

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Γιούλμαν): Φλέκερ, Κουανσάχ, Φερνάντες (66΄Χόφμαν), Ανδρίτς, Τιλμάν, Τεριέρ (66' Σάρκο), Αρθρούθ, Γκριμάλντο (82΄Λούκας), Τέλα (46΄Ποκού), Γκαρθία, Μπελοσιάν (46΄Μπαντέ)