Η Ουνιόν Βερολίνου επέστρεψε από το 0-2 και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) ενάντια στη Μάιντς, την ώρα που η Φράιμπουργκ επικρατούσε 2-1 του Αμβούργου.

Η Μάιντς προσπάθησε να συνεχίσει την προέλασή της προς την παραμονή μετά την έλευση του Ουρς Φίσερ, ωστόσο η Ουνιόν Βερολίνου έκανε χαλάστρα στην ουραγό της Bundesliga, επιστρέφοντας από το 0-2 και παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Αμίρι (30') και Χόλερμπαχ (69') έδωσαν γερό προβάδισμα νίκης στους φιλοξενούμενους, με Γεόνγκ (77') και Ντούκι (86') να ισοφαρίζουν για τους πρωτευουσιάνους.

Η δε Φράιμπουργκ, επικράτησε 2-1 του Αμβούργου εντός έδρας και σκαρφάλωσε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, βλέποντας εκ νέου Ευρώπη. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 49' με τον Βούσκοβιτς όμως η αποβολή του Ελφαντλί δύο λεπτά αργότερα άλλαξε τις ισορροπίες, με τον Γκρίφο να ευστοχεί στο πέναλτι για το 1-1 και τον Ματάνοβιτς να ολοκληρώνει την ανατροπή στο 83'.

Τέλος, Χάιντενχαϊμ και Κολωνία έμειναν στο 2-2, με τους γηπεδούχους να προηγούνται δις με Πιέρινγκερ (15') και Νάιχαους (26') αλλά να βλέπουν τους Τράγους να έχουν ισάριθμες απαντήσεις με Μάρτελ (18') και Ελ Μαλά (48').