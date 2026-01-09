Άιντραχτ και Ντόρτμουντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3 σε ένα συγκλονιστικό ματς μέχρι τέλους, αποτέλεσμα που αφήνει τους Βεστφαλούς στο - 8 από την κορυφή της Bundesliga.

Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Ντόρντμουντ αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3 σε ένα χορταστικό παιχνίδι στο «Deutsche Bank Park» με πολλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, αλλά το αποτέλεσμα δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τους Βεστφαλούς στο κυνήγι της κορυφής.

Στο 10' οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπάιερ. Ο Ρίερσον μετά από ένα εξαιρετικό κοντρόλ πάσαρε στον Γερμανό φορ και εκείνος με προβολή έγραψε το 1-0. Στο 22' όμως οι γηπεδούχοι είχαν την απάντηση με τον Ουζούν, ο οποίος ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα αφού είχε προηγηθεί το φάουλ του Γκιρασί στον Κοχ.

Στο β' ημίχρονο ο Ενμέκα στο 68' ανέκτησε το προβάδισμα για την ομάδα του. Μετά από ριμπάουντ επιχείρησε ένα δυνατό σουτ, το οποίο και κατέληξε στα αντίπαλα δίχτυα. Οι χαρές όμως για την ομάδα του Νίκο Κόβατς δεν κράτησαν πολύ, καθώς ο Εμπνουταλίμπ μέσα σε τρία λεπτά, έφερε το ματς ξανά στα ίσια διαμορφώνοντας το 2-2.

Οι ανατροπές δεν σταμάτησαν και στις καθυστερήσεις ο Νταχούντ στο 90+2' έκανε το 3-2 για την Άιντραχτ, αλλά ο Τσουκουεμέκα στο 90+6' έγραψε το τελικό 3-3 και γλίτωσε την Ντόρτμουντ από τα χειρότερα. Οι Βεστφαλοί μετά από αυτήν την ισοπαλία δεν ξεκίνησαν καλά το 2026 και έχασαν κι άλλο έδαφος από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου, που βρίσκεται στο +8 με ματς λιγότερο.