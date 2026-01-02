Ο Μαξιμίλιαν Μίτελσταντ επέλεξε ως κορυφαία στιγμή για το 2025 το τετ-α-τετ με τον Ρονάλντο κατά τη διάρκεια του αγώνα Γερμανία - Πορτογαλία και όχι τον γάμο του.

O Μαξιμίλιαν Μίτελσταντ που αγωνίζεται στην Στουτγκάρδη ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα photo dump με τις πιο σημαντικές του στιγμές από την περσινή χρονιά και παραδόξως κορυφαία...δεν ήταν ο γάμος του με την Λέα Μίτελσταντ.

Αντιθέτως ο Μαξιμίλιαν επέλεξε ως πρώτη φωτογραφία του recap το στιγμιότυπο που αγωνίστηκε ως αντίπαλος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο! Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δίνει το χέρι του στον Γερμανό που είναι πεσμένος στο χορτάρι στον αγώνα Γερμανία - Πορτογαλία για τα ημιτελικά του Nations League.

Πολλοί ακόλουθοι έσπευσαν να σχολιάσουν με χιουμοριστικό τρόπο την επιλογή του αριστερού μπακ της Στουτγκάρδης να βάλει ως πρώτη φωτογραφία αυτή με τον Ρονάλντο και δεύτερη εκείνη του γάμου του. Παρόλα αυτά ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έβαλε τέσσερα στιγμιότυπα με τη σύζυγό του και στιγμές από διακοπές και φίλους.

Η σύζυγός του πάντως δε φάνηκε να ενοχλήθηκε και σχολίασε «Blesssed with the best», δηλαδή «Ευλογημένη με τον καλύτερο».

Η ανάρτηση του Μίτελσταντ: