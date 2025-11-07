Απότομη αλλαγή στη φιλοσοφία, μέλλον με συναρπαστικό ποδόσφαιρο, ένας ταλαντούχος προπονητής που βλέπει τις… άσπρες τρίχες να αυξάνονται και ένας σύλλογος που ψάχνει μία ουτοπική ισορροπία. Η Άουγκσμπουργκ επιχειρεί το επικίνδυνο ταξίδι της αλλαγής.

Το παιχνίδι στην WWK Arena έχει ολοκληρωθεί. Η Ντόρτμουντ κέρδισε με 1-0, σκοράροντας σκόραρε στις καθυστερήσεις με τη μοναδική τελική της προσπάθεια εντός εστίας. Ο Σάντρο Βάγκνερ κατευθύνεται προς την κάμερα του Sky, προκειμένου να κάνει δηλώσεις δίπλα στον Τόμας Χίτσλσπεργκερ και στη Νέλε Ότσικ. Και αυτό που ακολουθεί μόνο συνηθισμένο δεν είναι.

Die FCA-Fans protestieren beim Spiel gegen Dortmund mit Bannern – ihr Ärger gilt offenbar auch Trainer Sandro Wagner.



„Große Worte, keine Taten - wie lange wollt ihr noch warten?“ Oder „Imagewechsel vollbracht: Von der grauen Maus zur Schießbude der Liga“, war noch zu lesen.… pic.twitter.com/AXmU73YWkT — Sky Sport (@SkySportDE) October 31, 2025

Η δημοσιογράφος πήρε τον λόγο και η πρώτη ερώτηση αφορούσε τα πανό που ανέβασαν οι οπαδοί της Άουγκσμπουργκ στο ξεκίνημα της αναμέτρησης:

- «Υπήρξαν κάποια πανό εναντίον σας στο πρώτο ημίχρονο».

- «Δεν τα είδα, καθώς ήμουν συγκεντρωμένος στο παιχνίδι», απάντησε ο 37χρονος τεχνικός και κάπου εκεί η συζήτηση πήρε παράξενη τροπή.

- «Θα σας τα διαβάσουμε ακόμα μία φορά», του είπε η Ότσικ και ξεκίνησε, έχοντας τις εικόνες μπροστά της.

«Κανένας δεν είναι μεγαλύτερος από τον σύλλογο». «Μεγάλα λόγια, λίγες πράξεις – για πόσο ακόμα θα περιμένετε;». «Αλλαγή εικόνας: από απαρατήρητοι στο στόχαστρο». «Cult προσωπικότητα και μανία με το μάρκετινγκ – αυτές είναι οι αξίες σας». Αντί να φανεί αμήχανος, ο Βάγκερ διατήρησε την ψυχραιμία του. «Θα πρέπει να πω ότι τα διαβάζετε υπέροχα δυνατά», απάντησε με χαμόγελο. Και κάπου εκεί, όποια πιθανότητα για ένταση υπήρχε, εξαφανίστηκε. «Φυσικά και πρέπει να πω ότι οι οπαδοί είναι δυσαρεστημένοι με τα αποτελέσματα. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό», πρόσθεσε ο νέος προπονητής της Άουγκσμπουργκ. Μετά την προσπάθεια των παικτών του, οι οπαδοί τούς «χαρίστηκαν»: δεν αποδοκίμασαν, αλλά τον χειροκρότησαν, έστω και λίγο δειλά, όταν τους πλησίασε.



Μπορεί, λοιπόν, οι Fuggerstädter να αγνοούν τη νίκη για τέσσερα ματς σε όλες τις διοργανώσεις και να βρίσκονται στην 14η θέση, όμως η εμφάνιση και ειδικά η καλύτερη ανασταλτική λειτουργία προσέφεραν την πολυπόθητη ελπίδα. Αυτήν, που το καλοκαίρι συνυπήρχε με τον σκεπτικισμό ως το κυρίαρχο συναίσθημα. «Ως σύλλογος είπαμε όλοι μαζί ότι θέλουμε να εξελιχθούμε ανεξαρτήτως από το σε ποια θέση θα τερματίσουμε φέτος. Θέλουμε να χρίσουμε κάτι καινούριο», έλεγε ο Βάγκνερ, που ακόμα δεν είχε πάρει το UEFA Pro License, στην παρουσίασή του το καλοκαίρι. Εκεί, όπου παραβρέθηκαν περισσότεροι από 50 δημοσιογράφοι, κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία του συλλόγου. «Έχω ήδη κάποιες γκρίζες τρίχες. Ελπίζω μέχρι το τέλος της σεζόν να μην έχουν ασπρίσει τελείως τα μαλλιά μου», ολοκλήρωσε αστειευόμενος.

Η Άουγκσμπουργκ αποφάσισε να κάνει ένα βήμα, που δεν είχε τολμήσει ποτέ ξανά. Ο τεχνικός διευθυντής Γιούρεντιτς αποχώρησε, με τον Βέμπερ να αφήνει την Μπόχουμ για να πάρει τη θέση του. Ο προπονητής Τόρουπ «θυσιάστηκε» στο βωμό ενός συναρπαστικού μέλλοντος, που σε πρώτο πλάνο, πλέον, είχε τον Βάγκνερ. Μέχρι τότε, ο τελευταίος είχε να δείξει μία άνοδο στην 3η κατηγορία με την Ουντερχάχινγκ και μία θητεία στην Εθνική δίπλα στον Γιούλιαν Νάγκελζμαν. Μαζί τους, επέστρεψαν δύο γνώριμοι και πρώην ποδοσφαιριστές των Βαυαρών: ο Μπάουμ, ως υπεύθυνος εξέλιξης, και Μπάουγκαρτλινγκερ, ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους παίκτες και στη διοίκηση. Μαζί τους και ο Λετό, ως υπεύθυνος σχεδιασμού, που άφησε την Μπόχουμ για τη νέα πρόκληση.

Οι αλλαγές είναι πολλές για έναν σύλλογο που για πολλά χρόνια είχε μότο τη «σταθερότητα». Ίσως αυτό η διοίκηση να το παρερμήνευσε με «στασιμότητα» και ένιωσε την ανάγκη να κάνει κάτι, που θα αναζωογονήσει την ψυχή του συλλόγου, στο κυνήγι μίας νέας εποχής συναρπαστικού ποδοσφαίρου. Ο CCO Μίχαελ Στρελ είχε πει ότι αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν το νέο ξεκίνημα για ένα μέλλον με ψηλότερες βαθμολογικές θέσεις και, γιατί όχι, τη διεκδίκηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Όχι ότι αυτό δεν είχε συμβεί ξανά στο παρελθόν: το 2015 Άουγκσμπουργκ είχε φτάσει μέχρι τους «32» του Europa League.

Η Augsburger Allgemeine είχε σταθεί από την πρώτη στιγμή στο ρίσκο που ενέχει η απειρία του Βάγκνερ, ο οπίος καλείται να διαχειριστεί από νωρίς την πρώτη του κρίση. Το Kicker είχε χαρακτηρίσει αυτό το βήμα «τρομακτικό». Πολύ γρήγορα, όμως, η αρχική ευφορία τείνει να εξελιχθεί σε εφιάλτη. Κάποια από τα πανό των οπαδών στο παιχνίδι με την Ντόρτμουντ αφορούν αυτό που φάνηκε από την πρώτη στιγμή: ο Βάγκνερ απασχολεί τόσο τη δημοσιότητα, που δείχνει μεγαλύτερος από τον ίδιο τον σύλλογο. Χωρίς να φταίει αποκλειστικά ο 37χρονος, ο οποίος δείχνει απλά να είναι ο εαυτός του. Κι αυτό, όμως, μπορεί πλέον να ενταχθεί στο κεφάλαιο «απειρία».

«Δεν βλέπω να έχουμε λιγότερη ποιότητα. Ίσως εσείς να το βλέπετε διαφορετικά, αλλά εγώ το βλέπω έτσι. Δεν πιστεύω ότι είμαστε λιγότερο ταλαντούχοι σε οποιαδήποτε θέση στον σύλλογο». Αυτή η δήλωση δεν έγινε μετά το παιχνίδι με τη Χάιντενχαϊμ - ένα τυχαίο παράδειγμα - αλλά μετά την ήττα από την Μπάγερν με 3-2 τον περασμένο Αύγουστο! Βέβαια, στη συνέχεια, με την πρώτη ευκαιρία ο Βάγκνερ προσπάθησε να υποβαθμίσει τη δήλωσή του, αλλά ήταν πολύ αργά.

Τότε, στις πρώτες του μέρες ο ενθουσιασμός ήταν ακόμα μεγάλος. Ο νέος προπονητής ζητά ένα «συγκεκριμένο επίπεδο πολυπλοκότητας» στο παιχνίδι της Άουγκσμπουργκ, κάτι που η ομάδα δεν είχε μάλλον ποτέ σε τέτοια ένταση. Πλέον, όμως, είναι εμφανές ότι οι Βαυαροί παλεύουν να βρουν σταθερότητα. Στις 9 πρώτες αγωνιστικές έχουν δεχθεί 21 γκολ, 2,33 ανά παιχνίδι, ενώ στα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια τους το παθητικό ανεβαίνει στα 3,5 γκολ κατά μέσο όρο. Επιδόσεις εξ ορισμού για ομάδα που μάχεται για την παραμονή.

Τώρα, όλοι καλούνται να διαχειριστούν μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Όχι για την αποφυγή του υποβιβασμού - αυτό είναι κάτι που όλοι γνωρίζουν καλά στον σύλλογο - αλλά για τη «φασαρία» σε έναν από τους πιο «ήσυχους» συλλόγους της Bundesliga. Πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα, για να επέλθει ξανά η ηρεμία, κάτι που στο παρελθόν δεν υπήρχε καν ως ανησυχία.

Η φιλοδοξία δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό, αλλά μπορεί να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Καμία ομάδα δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάξει την ψυχή και το DNA της. Οι αξίες των προηγούμενων ετών θα πρέπει σταδιακά να εξελιχθούν, μία διαδικασία που απαιτεί όραμα και χρόνο. Κανένας σύλλογος με τη δυνατότητα της Άουγκσμπουργκ δεν κατάφερε τόσο εύκολα να επιβιώσει από μία επανάσταση, η οποία δεν ήρθε τυχαία ή ήταν αποτελέσματα σταδιακής εξέλιξσης, αλλά αποδείχθηκε «αυτοσκοπός». Για 15 χρόνια ο σύλλογος βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία και πάντα ήθελε να είναι «αθόρυβος», ξεχωρίζοντας όταν κανένας δεν το περίμενε. Και τώρα συμβαίνει το αντίθετο.

Για πρώτη φορά εδώ και 10 χρόνια η Άουγκσμπουργκ έχει ήδη γνωρίσει έξι ήττες τόσο νωρίς στη σεζόν. Τώρα καλείται να αντιμετωπίσει τη Στουτγκάρδη, μία σαφώς ανώτερη ομάδα, που ξυπνά άσχημες αναμνήσεις για τους Βαυαρούς. Οι Fuggerstädter έχουν χάσει και τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, χωρίς να πετύχουν ούτε ένα γκολ, ενώ δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 8 πιο πρόσφατα, επίδοση που αποτελεί αρνητικό τους ρεκόρ.

«Τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά τελευταία, αλλά μόνο ένα πράγμα μπορεί να μας βοηθήσει: η σκληρή δουλειά. Και αυτό ακριβώς κάνουμε», θα πει ο Βάγκνερ, που ήδη έχει αρχίσει να ρίχνει τους τόσους στις συνεντεύξεις του και να εμφανίζεται πιο απλός. Είναι το πρώτο από τα βήματα που πρέπει να κάνει, αν θέλει να μην αποτύχει στην πρώτη σημαντική του δουλειά.

Άλλωστε, οι τέσσερις από τις οκτώ προηγούμενες ήττες της Άουγκσμπουργκ από τη Στουτγκάρδη οδήγησαν στην απόλυση του προπονητή, με τελευταία εκείνη του Βάιντσιρλ το 2019… Αυτό δύσκολα θα συμβεί τώρα, καθώς η δέσμευση είναι έντονη και από τις δύο πλευρές (διοίκησης και προπονητή). Καθώς οι άσπρες τρίχες του Βάγκνερ πληθαίνουν, θα γίνεται πιο φανερό πόσο δύσκολο και ψυχοφθόρο είναι αυτό το ταξίδι της αλλαγής για την Άουγκσμπουργκ. Και όσο απότομα ξεκίνησε, είναι πιθανό έτσι ακριβώς να τελειώσει: πρόωρα και απροσδόκητα.